Общество

По-мужски: охота, рыбалка и другие хобби. ЛОНГРИД

Современные мужчины, как правило, много работают, но и в отдыхе тоже знают толк. И это не только спорт, охота или рыбалка, хотя эти занятия для сильного пола — настоящая отдушина! Многие мужчины с удовольствием работают на земле: строят дома и выращивают сады. Других, наоборот, тянет в небо — кто-то сам пытается летать, например, на парапланах, а кто-то — пытается заглянуть в космос и делает потрясающие снимки звезд и галактик. И, конечно, мужчины — это всегда творцы, в какой бы области они не старались себя проявить: кулинарии, кузнечном деле, фотографии или, например, реставрации старых автомобилей.

Псковская Лента Новостей подготовила обзор мужских хобби. Надеемся, что каждый представитель сильного пола найдет в этом списке то, что ему понравится.