Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуг псковского школьника
бизнес-ланчи вкусные обеды
Господин Рейтингомер
Взаимодействие отраслевых профсоюзов
«Зенча-Псков» возрождение
Экономим на покупках
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Денис Иванов о патриотизме
Региональные меры соцподдержки
как не впасть в уныние осенью
«Метражи» сельская ипотека
ЛОНГРИД проверить здоровье
Санаторный туризм
Теплый дом ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Истфакт» Остров обезьян
 
 
 
ещё Общество 30.10.2023 13:432 Цена обеда 30.10.2023 16:590 Большинство респондентов ПЛН не доверяют астрологам и требуют запретить их деятельность 30.10.2023 16:510 Денис Иванов: Мы не должны прятать наших героев 30.10.2023 16:390 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 31 октября 30.10.2023 16:150 «В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 30.10.2023 15:320 «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 24.10.2023 15:1110 Псковскую городскую больницу объединят с областной 25.10.2023 18:393 «Страхолюдина в трусах разрывает мох»: как наркоманы захватывают семейную зону отдыха в Пскове 23.10.2023 10:426 Автомашина скорой помощи с пациентом съехала в яму на улице Гагарина в Пскове 25.10.2023 13:517 Ведутся переговоры о присоединении двух улиц деревни Родина к Пскову - Борис Елкин 23.10.2023 07:565 Митрополит Тихон рассказал о поручении Путина по Крыму
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

30.10.2023 16:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» об установлении новой даты - Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, появился в региональном календаре. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым. 

В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.

18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.

Много раз войско Батория пыталось взять город то открытым штурмом, то подкопами, то предательством и вероломством, но тщетно. Враг пытался прорваться в проломы, проделанные в стене Окольного города. Псковичи самоотверженно отбивали все атаки противника. В обороне принимал участие не только гарнизон, но и жители города, включая женщин и детей.

Насколько День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, важная для сохранения исторической памяти и полезная для патриотического воспитания дата? Этой теме посвящена программа «В фокусе».

По словам председателя регионального парламента Александра Котова, новая памятная дата в календаре Псковской области дает возможность увековечить память тех, кто защищал интересы нашей страны в разные периоды истории. На его взгляд, важно не забывать настоящих героев, потому что благодаря им у нас есть возможность жить мирной жизнью.

«Воспитание патриотизма занимает не последнее место. Что касается установления Дня памяти псковичей-защитников Отечества, это предоставление возможности увековечить память всех, кто в тех или иных случаях защищал интересы нашей страны в разных горячих точках, в том числе и при проведении специальной военной операции. Установлена памятная дата, которая отталкивается от известных исторических событий, когда псковичи отстояли город от атаки войск Стефана Батория. Думаю, что все жители Псковской области эту дату воспримут надлежащим образом. У нас есть настоящие Герои, о которых мы должны помнить, и которых должны приводить в пример всем тем, кто сегодня живет, потому что мы им обязаны мирной жизнью».

У Псковской земли есть великое предназначение — защищать Отечество, охранять границы государства, поэтому памятная дата в календаре необходима, считает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. По ее словам, важно приложить все усилия, чтобы подход к этому дню не был формальным.

«Абсолютно убеждена, что подобная дата необходима. Особенно для такого места, как Псковская земля. Приехав сюда, я совершенно четко для себя определила, что у этой земли великое предназначение - защищать Отечество, защищать границы России, государства. У нас подобная дата обязательно должна быть. И к ней не должно быть какое-то формальное отношение. Мне кажется, что она должна сопровождаться очень большой, в лучшем понимании этого слова, просветительской работой. Это накладывает определенные обязательства и на нас. Музеи, библиотеки, университеты должны прикладывать максимальное усилия, чтобы люди знали своих героев, чтобы люди понимали, кто отдает самое главное - свою собственную жизнь - во имя государства. Очень часто говорим о том, что Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну выиграли российские учителя. Поэтому вопрос образования здесь очень важен. Мы сделаем все возможное, чтобы эта дата не носила формального характера. То, что она будет - это просто замечательно».

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, – важная дата для нашего региона, потому что Псковская земля и ее жители всегда были на передовой в деле защиты нашего государства от внешнего врага, утверждает директор псковского центра «Патриот» Анатолий Мультах.

«Дата очень правильная. Псковская земля всегда была на передовых позициях по охране безопасности нашего государства. Те, кто служил на территории Псковской области, всегда участвовал в военных действиях, в боевых действиях. Памятников у нас достаточно много в этом плане. Хотел бы обратить внимание, что в Пскове возле Дома офицеров есть памятник, посвященный псковичам, погибшим при защите Отечества во второй половине XX века. Есть предложение выступить с инициативой, чтобы погибшие участники СВО были увековечены в мемориальных плитах с добавлением к тем, что сейчас есть на этом памятнике. Обсудили это предложение с почетными гражданами».

Псковская земля подарила России много известных имен защитников Отечества, утверждает директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова. Псковичи стояли на страже государства и в прошлом, и сейчас защищают интересы Родины, во время спецоперации.

«День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, - очень важная дата, поскольку наша Псковская земля всегда служила защите страны. Дата привязана к исторической дате - к героической обороне Пскова от войск Стефана Батория. Мы испокон веков защищали страну от натиска, и сейчас псковичи принимают участие в специальной военной операции, отстаивают интересы государства. Слышала, что будет новый слоган нашей Псковской области - "Русской земли слава". Мне кажется, это еще раз подтверждает актуальность установления этой даты. Наша Псковская земля всегда славилась защитниками Отечества».

Героев нужно чествовать и больше говорить о них, чтобы граждане помнили их подвиги, уверен полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

«Это разумно, это положительно. Надо и Героев Отечества чествовать, надо о них говорить. Молодежь да и вообще все должны знать своих героев и положительно к ним относиться, уважать, что они отдали свои жизни за Отечество. Тех, кто вернулся, необходимо чествовать и оказывать им всяческое содействие, благодарить за патриотизм».

Победа псковичей в XVI веке в сражении со Стефаном Баторием была значимым событием в Ливонской войне, объясняет учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №29 города Пскова Татьяна Ильина. Этот подвиг важен не только для Пскова и региона, но и для всей страны.

Фото: Гимназия № 29 в Пскове

«Такая дата нужна, потому что победа над Стефаном Баторием - значимая победа в Ливонской войне. Хотя в целом ту войну мы проиграли. Но даже мне казалось, что в 1580 году Псков спас Россию. Тот подвиг, который совершили псковичи в XVI веке, - значим для региона, для города и, в принципе, для страны. Такие памятные даты нам нужны».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов приветствует появление в региональном календаре таких памятных дат, как День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, потому что это важная часть нашей истории. Военные события на приграничной Псковской земле, к сожалению, не были редкостью. Защищая форпост Руси, псковичи вписали важные страницы в летопись воинской славы Отечества.

«Думаю, что важность этой даты будет подтверждена историей и отношением наших сограждан к этой дате. Я, как руководитель Псковского отделения Российского военно-исторического общества, всячески приветствую то, что подобного рода даты появляются в региональном календаре, потому что это важная часть нашей истории. Мы, псковичи, всегда были приграничным регионом. Как написано у нас на берегу реки Великой «Россия начинается здесь».  Так уж сложилось, что значительная часть истории Пскова связана с войной и с обороной города от внешнего врага. И псковичи всегда достойно защищали свой город, свою землю, Россию. Новая дата в региональном календаре -  День памяти псковичей, погибших при защите Отечества - тоже связана со славной страницей отечественной военной истории - обороной Пскова от войск Стефана Батория».

Установленная по инициативе губернатора Михаила Ведерникова дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества — имеет важное значение для жителей региона. Подвиги героев Псковской земли не раз были определяющими в истории России. Представители многих поколений наших земляков отдавали свои жизни в борьбе за свободу, защиту и благополучие Отечества и своих сограждан. Сохранять память об их подвигах, передавать эти знания молодежи поможет региональная памятная дата. Ведь формирование патриотизма, любви к Родине, воспитание уважения к подвигам героев — важный элемент идентичности нашего народа, одна из скреп нашего государства и общества, на которую можно опереться в наше непростое время.

Анастасия Сливинская

Теги: #Псковская область #памятные даты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 10 человек
30.10.2023, 16:590 Большинство респондентов ПЛН не доверяют астрологам и требуют запретить их деятельность 30.10.2023, 16:510 Денис Иванов: Мы не должны прятать наших героев 30.10.2023, 16:390 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 31 октября 30.10.2023, 16:270 «ПЛН FM» и Владимир Кузь запустили новый проект «Железные люди». ВИДЕО
30.10.2023, 16:250 Участок улицы Максима Горького в Пскове закроют для транспорта до 11 ноября 30.10.2023, 16:150 «В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 30.10.2023, 16:120 Александр Кузьмин: Юношеский спорт — это общение в правильных компаниях 30.10.2023, 16:060 На дорогах Псковской области в ДТП пострадали 20 человек за неделю
30.10.2023, 15:470 Псковская область представит опыт по работе с молодыми реставраторами на федеральном уровне 30.10.2023, 15:320 «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? ВИДЕО 30.10.2023, 15:210 Войны «управляек» и секта неплательщиков: псковский юрист рассказала о судебных спорах в сфере ЖКХ 30.10.2023, 15:041 Александр Кузьмин: Псков уникален для бега
30.10.2023, 14:510 В Эстонии ввели для малоимущих продовольственные карты с фиксированной суммой в евро 30.10.2023, 14:370 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 30.10.2023, 14:310 «Кто-то хочет сорвать спектакль»: актеры приглашают псковских студентов на «Мафию» 30.10.2023, 14:180 Фильм о Софье Ковалевской снимают в Великолукском районе
30.10.2023, 14:120 Невельский муниципальный округ возглавил Олег Майоров 30.10.2023, 14:020 Александр Кузьмин: Правильные кроссовки помогают бегать без травм 30.10.2023, 13:510 Псковская компания «Евродом» одной из первых вывела свои товары на маркетплейсы через платформу InSales Сбера 30.10.2023, 13:432 Цена обеда
30.10.2023, 13:400 Водитель проехал на красный и столкнулся с автобусом в Пскове 30.10.2023, 13:300 Псковские следователи дважды за выходные выезжали на пожары с гибелью людей 30.10.2023, 13:200 Девочка пострадала в результате наезда автомобиля в Пскове 30.10.2023, 13:131 Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023»
30.10.2023, 13:110 Тыквенное счастье: как выбрать идеальную тыкву 30.10.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? 30.10.2023, 12:560 Пенсионера в Палкинском районе наказали за продажу смертельно опасного самогона 30.10.2023, 12:460 Заменить медь: что «Ростелеком» строит на Псковщине
30.10.2023, 12:400 Митрополит Арсений совершил панихиду по православным, безвинно пострадавшим в годы гонений 30.10.2023, 12:390 «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? 30.10.2023, 12:210 Четыре артиллерийских снаряда нашли вблизи псковской деревни Ерёхново 30.10.2023, 12:110 Двухэтажный садовый дом горел в Псковском районе
30.10.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция нового проекта «ПЛН FM» и Владимира Кузя «Железные люди» 30.10.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 октября 30.10.2023, 11:530 По-мужски: охота, рыбалка и другие хобби. ЛОНГРИД 30.10.2023, 11:450 Конкурс для изобретателей с денежными призами проводит псковский завод
30.10.2023, 11:360 «Поезд дружбы» сообщением Петербург – Минск пройдет через Псковскую область 30.10.2023, 11:230 Женщина погибла при пожаре в псковской деревне Ершово 30.10.2023, 11:190 Объекты Псковского музея-заповедника закроются на санитарный день 30.10.2023, 11:180 Пьяный водитель Mercedes травмировал семью на Opel в Пскове. ФОТО
30.10.2023, 11:081 Иван Белугин избран главой Локнянского муниципального округа 30.10.2023, 10:570 Мужчина погиб при пожаре в Бежаницком районе из-за неосторожности с огнем 30.10.2023, 10:530 Россиян ждет короткая рабочая неделя в первых числах ноября 30.10.2023, 10:430 Радио «ПЛН FM» и Владимир Кузь представляют новый проект «Железные люди»
30.10.2023, 10:264 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 30.10.2023, 10:170 Каменную ограду восстановили в ️церкви святого Лазаря в Печорах 30.10.2023, 10:000 Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером 30.10.2023, 09:570 При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских
30.10.2023, 09:390 Спрос на тренеров вырос на 52% в Псковской области 30.10.2023, 09:282 Бесплатную раздачу интернет-трафика вернут россиянам 30.10.2023, 09:150 Российские ученые научились использовать уникальный оптический эффект 30.10.2023, 09:000 Только 6% псковичек не имеют предпочтений по времени отпуска — опрос
30.10.2023, 08:480 Банки начали отказывать в ипотеке по одобренным условиям 30.10.2023, 08:360 «Михайловское» переходит на зимнее расписание 30.10.2023, 08:240 Для банковских операций россиян предлагают привлекать доверенных лиц 30.10.2023, 08:110 Можно ли вернуть неиспользованные деньги с подарочного сертификата, уточнило Роскачество
30.10.2023, 07:560 Россияне определили лучшие города для жизни зимой 30.10.2023, 07:350 Названа выплата от государства, которая резко вырастет в 2024 году 30.10.2023, 07:190 Как можно сэкономить на шинах, объяснил автоэксперт 30.10.2023, 07:000 Северо-Запад России окажется на холодной периферии циклона
29.10.2023, 22:000 Названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта 29.10.2023, 21:302 Посещаемость торговых центров в России начала расти 29.10.2023, 21:000 Российский футболист нокаутировал арбитра 29.10.2023, 20:400 Факт незаконного вознаграждения выявила прокуратура в Пскове
29.10.2023, 20:200 Гастроэнтеролог оценила пользу воды с лимоном 29.10.2023, 20:000 Командующим группировки войск «Днепр» стал генерал-полковник Теплинский 29.10.2023, 19:400 МЧС прогнозирует рост аварий на объектах ЖКХ и ЧП с бытовым газом 29.10.2023, 19:200 Офтальмолог дала совет, как не испортить зрение при чтении лежа
29.10.2023, 19:000 «Яндекс» удалил более 190 тысяч ссылок по требованию Роскомнадзора 29.10.2023, 18:400 Жителям Плюсского района напомнили правила пожарной безопасности 29.10.2023, 18:200 Эксперты узнали главные страхи туристов в поездках 29.10.2023, 18:000 Борис Елкин пожелал автомобилистам безопасных и комфортных дорог
29.10.2023, 17:400 Специалист назвал переводы, из-за которых блокируют банковские карты 29.10.2023, 17:260 В Литве налог на оборону могут ввести с 2025 года 29.10.2023, 17:020 Очевидцев смерти мужчины на дороге разыскивают псковские полицейские 29.10.2023, 16:400 В Петербурге задержали устроившую розыгрыш в форме ОМОНа группу мужчин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru