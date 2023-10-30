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«В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» об установлении новой даты - Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, появился в региональном календаре. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым.

В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.

18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.

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Много раз войско Батория пыталось взять город то открытым штурмом, то подкопами, то предательством и вероломством, но тщетно. Враг пытался прорваться в проломы, проделанные в стене Окольного города. Псковичи самоотверженно отбивали все атаки противника. В обороне принимал участие не только гарнизон, но и жители города, включая женщин и детей.

Насколько День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, важная для сохранения исторической памяти и полезная для патриотического воспитания дата? Этой теме посвящена программа «В фокусе».

По словам председателя регионального парламента Александра Котова, новая памятная дата в календаре Псковской области дает возможность увековечить память тех, кто защищал интересы нашей страны в разные периоды истории. На его взгляд, важно не забывать настоящих героев, потому что благодаря им у нас есть возможность жить мирной жизнью.

«Воспитание патриотизма занимает не последнее место. Что касается установления Дня памяти псковичей-защитников Отечества, это предоставление возможности увековечить память всех, кто в тех или иных случаях защищал интересы нашей страны в разных горячих точках, в том числе и при проведении специальной военной операции. Установлена памятная дата, которая отталкивается от известных исторических событий, когда псковичи отстояли город от атаки войск Стефана Батория. Думаю, что все жители Псковской области эту дату воспримут надлежащим образом. У нас есть настоящие Герои, о которых мы должны помнить, и которых должны приводить в пример всем тем, кто сегодня живет, потому что мы им обязаны мирной жизнью».

У Псковской земли есть великое предназначение — защищать Отечество, охранять границы государства, поэтому памятная дата в календаре необходима, считает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. По ее словам, важно приложить все усилия, чтобы подход к этому дню не был формальным.

«Абсолютно убеждена, что подобная дата необходима. Особенно для такого места, как Псковская земля. Приехав сюда, я совершенно четко для себя определила, что у этой земли великое предназначение - защищать Отечество, защищать границы России, государства. У нас подобная дата обязательно должна быть. И к ней не должно быть какое-то формальное отношение. Мне кажется, что она должна сопровождаться очень большой, в лучшем понимании этого слова, просветительской работой. Это накладывает определенные обязательства и на нас. Музеи, библиотеки, университеты должны прикладывать максимальное усилия, чтобы люди знали своих героев, чтобы люди понимали, кто отдает самое главное - свою собственную жизнь - во имя государства. Очень часто говорим о том, что Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну выиграли российские учителя. Поэтому вопрос образования здесь очень важен. Мы сделаем все возможное, чтобы эта дата не носила формального характера. То, что она будет - это просто замечательно».

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, – важная дата для нашего региона, потому что Псковская земля и ее жители всегда были на передовой в деле защиты нашего государства от внешнего врага, утверждает директор псковского центра «Патриот» Анатолий Мультах.

«Дата очень правильная. Псковская земля всегда была на передовых позициях по охране безопасности нашего государства. Те, кто служил на территории Псковской области, всегда участвовал в военных действиях, в боевых действиях. Памятников у нас достаточно много в этом плане. Хотел бы обратить внимание, что в Пскове возле Дома офицеров есть памятник, посвященный псковичам, погибшим при защите Отечества во второй половине XX века. Есть предложение выступить с инициативой, чтобы погибшие участники СВО были увековечены в мемориальных плитах с добавлением к тем, что сейчас есть на этом памятнике. Обсудили это предложение с почетными гражданами».

Псковская земля подарила России много известных имен защитников Отечества, утверждает директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова. Псковичи стояли на страже государства и в прошлом, и сейчас защищают интересы Родины, во время спецоперации.

«День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, - очень важная дата, поскольку наша Псковская земля всегда служила защите страны. Дата привязана к исторической дате - к героической обороне Пскова от войск Стефана Батория. Мы испокон веков защищали страну от натиска, и сейчас псковичи принимают участие в специальной военной операции, отстаивают интересы государства. Слышала, что будет новый слоган нашей Псковской области - "Русской земли слава". Мне кажется, это еще раз подтверждает актуальность установления этой даты. Наша Псковская земля всегда славилась защитниками Отечества».

Героев нужно чествовать и больше говорить о них, чтобы граждане помнили их подвиги, уверен полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

«Это разумно, это положительно. Надо и Героев Отечества чествовать, надо о них говорить. Молодежь да и вообще все должны знать своих героев и положительно к ним относиться, уважать, что они отдали свои жизни за Отечество. Тех, кто вернулся, необходимо чествовать и оказывать им всяческое содействие, благодарить за патриотизм».

Победа псковичей в XVI веке в сражении со Стефаном Баторием была значимым событием в Ливонской войне, объясняет учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №29 города Пскова Татьяна Ильина. Этот подвиг важен не только для Пскова и региона, но и для всей страны.

Фото: Гимназия № 29 в Пскове

«Такая дата нужна, потому что победа над Стефаном Баторием - значимая победа в Ливонской войне. Хотя в целом ту войну мы проиграли. Но даже мне казалось, что в 1580 году Псков спас Россию. Тот подвиг, который совершили псковичи в XVI веке, - значим для региона, для города и, в принципе, для страны. Такие памятные даты нам нужны».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов приветствует появление в региональном календаре таких памятных дат, как День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, потому что это важная часть нашей истории. Военные события на приграничной Псковской земле, к сожалению, не были редкостью. Защищая форпост Руси, псковичи вписали важные страницы в летопись воинской славы Отечества.

«Думаю, что важность этой даты будет подтверждена историей и отношением наших сограждан к этой дате. Я, как руководитель Псковского отделения Российского военно-исторического общества, всячески приветствую то, что подобного рода даты появляются в региональном календаре, потому что это важная часть нашей истории. Мы, псковичи, всегда были приграничным регионом. Как написано у нас на берегу реки Великой «Россия начинается здесь». Так уж сложилось, что значительная часть истории Пскова связана с войной и с обороной города от внешнего врага. И псковичи всегда достойно защищали свой город, свою землю, Россию. Новая дата в региональном календаре - День памяти псковичей, погибших при защите Отечества - тоже связана со славной страницей отечественной военной истории - обороной Пскова от войск Стефана Батория».

Установленная по инициативе губернатора Михаила Ведерникова дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества — имеет важное значение для жителей региона. Подвиги героев Псковской земли не раз были определяющими в истории России. Представители многих поколений наших земляков отдавали свои жизни в борьбе за свободу, защиту и благополучие Отечества и своих сограждан. Сохранять память об их подвигах, передавать эти знания молодежи поможет региональная памятная дата. Ведь формирование патриотизма, любви к Родине, воспитание уважения к подвигам героев — важный элемент идентичности нашего народа, одна из скреп нашего государства и общества, на которую можно опереться в наше непростое время.

Анастасия Сливинская