«В фокусе»: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» об установлении новой даты - Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, появился в региональном календаре. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым.
В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.
18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.
Много раз войско Батория пыталось взять город то открытым штурмом, то подкопами, то предательством и вероломством, но тщетно. Враг пытался прорваться в проломы, проделанные в стене Окольного города. Псковичи самоотверженно отбивали все атаки противника. В обороне принимал участие не только гарнизон, но и жители города, включая женщин и детей.
Насколько День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, важная для сохранения исторической памяти и полезная для патриотического воспитания дата? Этой теме посвящена программа «В фокусе».
По словам председателя регионального парламента Александра Котова, новая памятная дата в календаре Псковской области дает возможность увековечить память тех, кто защищал интересы нашей страны в разные периоды истории. На его взгляд, важно не забывать настоящих героев, потому что благодаря им у нас есть возможность жить мирной жизнью.
У Псковской земли есть великое предназначение — защищать Отечество, охранять границы государства, поэтому памятная дата в календаре необходима, считает генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. По ее словам, важно приложить все усилия, чтобы подход к этому дню не был формальным.
День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, – важная дата для нашего региона, потому что Псковская земля и ее жители всегда были на передовой в деле защиты нашего государства от внешнего врага, утверждает директор псковского центра «Патриот» Анатолий Мультах.
Псковская земля подарила России много известных имен защитников Отечества, утверждает директор Государственного архива Псковской области, руководитель регионального отделения Российского исторического общества Наталья Исакова. Псковичи стояли на страже государства и в прошлом, и сейчас защищают интересы Родины, во время спецоперации.
Героев нужно чествовать и больше говорить о них, чтобы граждане помнили их подвиги, уверен полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.
Победа псковичей в XVI веке в сражении со Стефаном Баторием была значимым событием в Ливонской войне, объясняет учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №29 города Пскова Татьяна Ильина. Этот подвиг важен не только для Пскова и региона, но и для всей страны.
Фото: Гимназия № 29 в Пскове
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов приветствует появление в региональном календаре таких памятных дат, как День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, потому что это важная часть нашей истории. Военные события на приграничной Псковской земле, к сожалению, не были редкостью. Защищая форпост Руси, псковичи вписали важные страницы в летопись воинской славы Отечества.
Установленная по инициативе губернатора Михаила Ведерникова дата — День памяти псковичей, погибших при защите Отечества — имеет важное значение для жителей региона. Подвиги героев Псковской земли не раз были определяющими в истории России. Представители многих поколений наших земляков отдавали свои жизни в борьбе за свободу, защиту и благополучие Отечества и своих сограждан. Сохранять память об их подвигах, передавать эти знания молодежи поможет региональная памятная дата. Ведь формирование патриотизма, любви к Родине, воспитание уважения к подвигам героев — важный элемент идентичности нашего народа, одна из скреп нашего государства и общества, на которую можно опереться в наше непростое время.
Анастасия Сливинская