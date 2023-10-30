«Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 октября. Ведущие - Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы:
- Год без индексации – Госдума намерена «заморозить» денежное довольствие определенным категориям служащих. Кому грозит такая мера?
- Тренд на вертикализацию власти набирает силу: губернаторам хотят разрешить увольнять глав муниципалитетов после выговора.
- Сессионная неделя: что нарешали областные депутаты?
- Три в одну или по-другому не лечится: зачем объединяют областную клиническую, Великолукскую межрайонную и Псковскую городскую больницы?
- Начало положено: стали известны имена первых глав муниципальных округов, выбранных депутатами Собраний.
- И нужна ли реформа управляек?
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко, а про экономические новости недели рассказал Алексей Овчинников.