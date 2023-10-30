Общество

Срок принудительного демонтажа самовольно размещённых вывесок увеличили в Пскове

Срок принудительного демонтажа самовольно размещённых вывесок на территории Пскова увеличили до 60 дней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Изменения внесли в приложение 1 к постановлению администрации города от 9 марта 2023 года №347 «Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно размещённых вывесок на территории муниципального образования "Город Псков"».

Хранение демонтированных вывесок в муниципальном учреждении временное, если владелец или его уполномоченный представитель вовремя не обратятся в муниципальное учреждение за выдачей демонтированной вывески, вывеска подлежит разборке с возможностью дальнейшего использования муниципальным учреждением, а денежные средства за демонтаж, транспортировку и хранение самовольно размещённых вывесок взыскиваются в судебном порядке.