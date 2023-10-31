Общество

Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения в Псковской области

Ветер и осадки грозят нарушением жизнеобеспечения в Псковской области. Об этом сообщается на сайте всероссийского научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

С докладом о возможных чрезвычайных ситуациях в конце октября на селекторном совещании МЧС России выступил начальник института Максим Бедило.

Он отметил, что возможно возникновение единичных очагов природных пожаров в пяти субъектах Дальневосточного (Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области) и трех субъектах Южного (Херсонская область, Краснодарский край и Республика Крым) федеральных округов.

Порывы ветра до 25 м/сек и выпадение смешанных осадков местами до 35 мм могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения: ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения. Такие ситуации, по прогнозу специалистов ВНИИ ГОЧС, возможны в населённых пунктах Дальневосточного федерального округа (Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа), а также на территории Уральского федерального округа (Свердловской, Тюменской и Челябинской областей), Приволжского федерального округа (в республиках Чувашия, Удмуртия и Марий-Эл, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областей) и в Северо-Западном федеральном округе (в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях).

По оценкам специалистов гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям. В первой декаде ноября прогнозируется установление ледостава на реке Лене (от Усть-Кута в Иркутской области до Олёкминска в Республике Саха (Якутия)) и на Амуре (от Покровки до населённого пункта Кумары Амурской области). В указанных субъектах повышаются риски провала людей и техники под неокрепший лёд. Такие же риски существуют на водоёмах Мурманской области и севера Красноярского края, где уже началось устойчивое ледообразование.

Высокая водность рек наблюдается в Камчатском крае. Из-за прогнозируемых осадков существует вероятность выхода воды на поймы с подтоплением низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах.

Вероятность формирования на реках зажорных явлений с выходом воды на поймы прогнозируется в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия.

По оценкам специалистов ВНИИ ГОЧС в период со 2 по 3 ноября в Охотском и Японском морях прогнозируется штормовая погода с высотой волны до шести метров, 4 - 5 ноября – в Беринговом море.