Общество

Telegram начнет блокировать каналы за призывы к насилию

Призывающие к насилию каналы будут блокировать за нарушение правил Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в сообщении в Telegram для русскоязычной аудитории.

«Каналы, призывающие к насилию ... будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира!» — говорится в публикации.

В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские, пишет РИА Новости.

Впоследствии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* заявил, что волнения в Дагестане «координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана"». Сейчас он заблокирован. Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В прошлому году он был объявлен в розыск и заочно арестован по статье за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.

* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов