Общество

День работников тюрем отмечают в России 31 октября

День работников следственных изоляторов (СИЗО) и тюрем отмечают в России 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Свои истоки эта дата берёт в 1963 году, когда коллегия министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов (СИЗО) как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы, рассказали в ведомстве.

14 сентября 2006 года бывший директор ФСИН России Ю. И. Калинин подписал приказ, согласно которому 31 октября объявлен профессиональным праздником — «Днем работников СИЗО и тюрем».

Сегодня на территории Псковской области тюрем нет, отметили в региональном УФСИН. В структуре псковского УФСИН - два следственных изолятора: СИЗО-1 в областной столице и СИЗО-2 в городе Великие Луки.

«Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции – содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. С честью выполняя поставленные задачи, сотрудники СИЗО проявляют профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству», - добавили в ведомстве.