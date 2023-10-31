Общество

Коммунисты в Пскове отметили 105-ю годовщину Ленинского Комсомола

Накануне 105-й годовщины Ленинского Комсомола активисты Псковского городского отделения КПРФ поздравляли жителей с советским праздником молодёжи, расклеивали листовки и раздавали поздравительные открытки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме КПРФ.

Фото здесь и далее: обком КПРФ

Коммунисты и комсомольцы организовали акцию памяти о героях-комсомольцах Леоне Поземском и Олеге Кошевом, в честь которых названы улицы города Пскова.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи или комсомол — молодёжная организация Коммунистической партии Советского Союза. Был создан союз как коммунистический союз молодёжи (КСМ) 29 октября 1918 года; в 1924 году КСМ было присвоено имя Владимира Ленина — ленинский коммунистический союз молодёжи (ЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году СССР, ЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан СССР в возрасте 14—28 лет.