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Общество

Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова

31.10.2023 17:07|ПсковКомментариев: 0

Благоустройство территорий, ремонт и реставрация памятных мест, обширная культурно-просветительская программа. Так Псковская область готовится к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, который будет отмечаться в следующем году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Реализацию основных мероприятий по подготовке к юбилейной памятной дате обсудили на заседании организационного комитета 31 октября под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Несмотря на то, что памятная дата еще впереди, несколько подготовительных мероприятий уже реализовано, подчеркнул глава региона. В частности, приведена в порядок территория вокруг мемориала на месте гибели Александра Матросова в деревне Чернушки Локнянского района.

В рамках подготовки к юбилею планируется уделить внимание памятным местам в Великих Луках, связанным с именем Героя. В первую очередь, это памятник Александру Матросову в центре города авторства Вучетича. Монумент открыт в 1954 году, и с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. В благоустройстве нуждается и территория, прилегающая к мемориальной зоне. По решению губернатора некоторые работы будут проведены с использованием средств муниципального бюджета. Также будет проработан вопрос привлечения бизнеса к реализации ряда мероприятий.

Кроме того, на рассмотрении в Министерстве культуры РФ находится заявка на финансирование капитального ремонта Краеведческого музея Великих Лук. Необходимая проектно-сметная документация разработана. Губернатор выразил готовность провести переговоры с руководством ведомства, чтобы проект получил поддержку федерального центра.

Отдельно губернатор остановился на некоторых наиболее масштабных патриотических и культурно-просветительских мероприятиях, которые запланированы к проведению в регионе. Это военно-патриотический маршрут, объединяющий имена героев, внесших вклад в военные победы России. Кроме того, запланировано проведение краеведческой конференции, конкурса юных художников, межрегионального фестиваля патриотической песни и реконструкции боя Матросова.

Только по линии образования для молодежи будет подготовлено около 200 мероприятий, которые в основном ориентированы на школьников. В числе ключевых — единый классный час «Легендарный рядовой» в рамках «Разговоров о важном» и региональная военно-спортивная игра «Юнармия». На территории Псковской области пройдут 145 разных тематических культурных программ и проектов — исторические квесты, выставки, конкурсы детского творчества, просветительские акции, уроки мужества, викторины, вечера памяти.

Михаил Ведерников предложил также на основе экспонатов Великолукского музея сформировать временную выставку, посвященную Александру Матросову, для работы в крупных городах региона.

«Сегодня, когда подвиг советского народа и нашей страны в Великой Отечественной войне пытаются перечеркнуть, отменить, забыть, нам особенно важно чтить своих героев и достойно относится к местам памяти. Наша молодежь должна расти на правильных примерах. К счастью, их в истории нашей страны очень и очень много», — заключил Михаил Ведерников.

Напомним, во время Великой Отечественной войны, 27 февраля 1943 года, Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Теги: #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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