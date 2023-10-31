Общество

Итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает» подвели в Псковской области

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает», который направлен на поддержку семей из числа вынужденных переселенцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Проект стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и был реализован с 1 октября 2022 по 31 октября 2023 года. Всего в рамках проекта комплексную поддержку получили 102 семьи из числа целевой аудитории.

Главная цель проекта – создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.

За год плодотворной работы команда сотрудников и волонтёров Фонда смогла:

оборудовать стационарный пункт информационной помощи, где вынужденные переселенцы распечатывали, делали ксерокопии и сканы документов;

организовать работу мобильного пункта информационный помощи, который сотрудники брали с собой на все выезды в пункты временного размещения семей (ПВР);

создать сообщество и чат, где публикуется полезная информация, в том числе и о мероприятиях проекта;

разработать информационный справочник, в котором содержатся: сведения о правовых статусах, которые можно получить в РФ, и необходимых для этого документах; контакты и информация о деятельности государственных организаций, служб помощи и благотворительных фондах;

организовать шесть выдач помощи в офисе Фонда, а также восемь выездных мероприятий в ПВРы. На таких мероприятиях семьи получали продуктовые наборы, товары гигиены, постельные принадлежности. А перед началом учебного года 32 школьника из семей вынужденных переселенцев были обеспечены рюкзаками, канцелярскими товарами, новой спортивной и школьной формой;

провести восемь групповых психологических тренингов. Всего было организовано восемь тренингов, которые проходили как на базе офиса Фонда, так и в ПВРах. Психолог с применением метода песочной терапии проводила занятия, направленные на поиск внутренних ресурсов. Взрослые и дети с большим удовольствием создавали свои миры из кинетического песка и разнообразных фигур, размышляли над своими возможностями. Они творчески подходили к поиску источников внутренних сил, которые помогут при реализации личных планов и целей;

для детей регулярно организовывались развлекательные мероприятия. В ПВР приходили собаки-адвенторы, которые показывали ребятам трюки, демонстрировали свои умения и навыки. А танцевальные педагоги проводили для детей мастер-классы по современным направлениям танца;

ребята из семей вынужденных переселенцев были приглашены на два главных праздника Фонда – главную ёлку и День защиты детей. Вместе с ребятами из псковских семей дети весело проводили время за игрой и конкурсами. Это помогло им найти новых друзей, быстрее социализироваться в обществе;

в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» исполнились новогодние мечты 10 детей из семей переселенцев. В своих письмах ребята рассказывали самые заветные мечты, а Дедушки Морозы и Снегурочки исполняли детские желания;

была организована ознакомительная поездка по Пскову. Сотрудники Фонда рассказали об общественно значимых организациях, детских досуговых учреждениях и организациях дополнительного образования. А экскурсовод провела автобусную экскурсию по городу. Летом 2023 года для семей была организована экскурсия в Псковский кремль.

Как отметили в Детском фонде, мероприятия проекта помогли семьям адаптироваться к новым жизненным условиям, влиться в общество. Родители нашли работу, дети пошли в школы и детские сады.

В рамках проекта Детский фонд обрёл новых партнёров, которые помогали оказывать необходимую поддержку семьям вынужденных переселенцев.

«От лица семей, принимавших активное участие в проекте, Детский фонд говорит огромное спасибо всем благотворителям и волонтёрам, которые помогали в реализации проекта: формировали грузы помощи, организовывали и проводили развлекательные мероприятия, выдачи помощи», - добавили в Фонде.

По окончанию проекта команда регионального отделения Фонда продолжит оказание помощи семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев.