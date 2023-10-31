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Общество

Итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает» подвели в Псковской области

31.10.2023 20:40|Псков

Псковское областное отделение Российского детского фонда подвело итоги реализации проекта «Чужих детей не бывает», который направлен на поддержку семей из числа вынужденных переселенцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном отделении.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Проект стал победителем специального конкурса Фонда президентских грантов и был реализован с 1 октября 2022 по 31 октября 2023 года. Всего в рамках проекта комплексную поддержку получили 102 семьи из числа целевой аудитории.

Главная цель проекта – создание системы помощи и сопровождения семей с детьми, прибывших в Псковскую область с территории Донбасса и Украины и ищущих убежище на территории РФ, для обеспечения комфортных условий пребывания и проживания.

За год плодотворной работы команда сотрудников и волонтёров Фонда смогла:

  • оборудовать стационарный пункт информационной помощи, где вынужденные переселенцы распечатывали, делали ксерокопии и сканы документов;
  • организовать работу мобильного пункта информационный помощи, который сотрудники брали с собой на все выезды в пункты временного размещения семей (ПВР);
  • создать сообщество и чат, где публикуется полезная информация, в том числе и о мероприятиях проекта;
  • разработать информационный справочник, в котором содержатся: сведения о правовых статусах, которые можно получить в РФ, и необходимых для этого документах; контакты и информация о деятельности государственных организаций, служб помощи и благотворительных фондах;
  • организовать шесть выдач помощи в офисе Фонда, а также восемь выездных мероприятий в ПВРы. На таких мероприятиях семьи получали продуктовые наборы, товары гигиены, постельные принадлежности. А перед началом учебного года 32 школьника из семей вынужденных переселенцев были обеспечены рюкзаками, канцелярскими товарами, новой спортивной и школьной формой;
  • провести восемь групповых психологических тренингов. Всего было организовано восемь тренингов, которые проходили как на базе офиса Фонда, так и в ПВРах. Психолог с применением метода песочной терапии проводила занятия, направленные на поиск внутренних ресурсов. Взрослые и дети с большим удовольствием создавали свои миры из кинетического песка и разнообразных фигур, размышляли над своими возможностями. Они творчески подходили к поиску источников внутренних сил, которые помогут при реализации личных планов и целей;
  • для детей регулярно организовывались развлекательные мероприятия. В ПВР приходили собаки-адвенторы, которые показывали ребятам трюки, демонстрировали свои умения и навыки. А танцевальные педагоги проводили для детей мастер-классы по современным направлениям танца;
  • ребята из семей вынужденных переселенцев были приглашены на два главных праздника Фонда – главную ёлку и День защиты детей. Вместе с ребятами из псковских семей дети весело проводили время за игрой и конкурсами. Это помогло им найти новых друзей, быстрее социализироваться в обществе;
  • в рамках благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» исполнились новогодние мечты 10 детей из семей переселенцев. В своих письмах ребята рассказывали самые заветные мечты, а Дедушки Морозы и Снегурочки исполняли детские желания;
  • была организована ознакомительная поездка по Пскову. Сотрудники Фонда рассказали об общественно значимых организациях, детских досуговых учреждениях и организациях дополнительного образования. А экскурсовод провела автобусную экскурсию по городу. Летом 2023 года для семей была организована экскурсия в Псковский кремль.

Как отметили в Детском фонде, мероприятия проекта помогли семьям адаптироваться к новым жизненным условиям, влиться в общество. Родители нашли работу, дети пошли в школы и детские сады.

 

В рамках проекта Детский фонд обрёл новых партнёров, которые помогали оказывать необходимую поддержку семьям вынужденных переселенцев.

«От лица семей, принимавших активное участие в проекте, Детский фонд говорит огромное спасибо всем благотворителям и волонтёрам, которые помогали в реализации проекта: формировали грузы помощи, организовывали и проводили развлекательные мероприятия, выдачи помощи», - добавили в Фонде.

По окончанию проекта команда регионального отделения Фонда продолжит оказание помощи семьям с детьми из числа вынужденных переселенцев. 

Теги: #Детский фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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