Общество

Синоптики о предстоящих осадках: Сильнее всего достанется Северо-Западу

Потепление в европейской части России достигнет своего пика 1 ноября. Хорошо прогретый воздух из Южной Европы захватит почти весь регион за исключением Заполярья, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В северной части Русской равнины удержится холодная погода. А это значит, что в зоне столкновения арктических и атлантических воздушных масс сформируется огромный перепад температуры и станут расти кучево-дождевые облака. Если говорить об интенсивности осадков, то сильнее всего достанется Северо-Западу», - рассказали синоптики.

В Санкт-Петербурге основные ливни прошли ночью, но днём они продолжатся. И по итогам суток в Северной столице может выпасть до 40% месячного объёма влаги, а температура воздуха днём повысится до +10°. Так тепло на берегах Невы не было с середины октября.

По мере продвижения тепла вглубь континента их фаза будет меняться со снегопадов на ливни. И при приближении температуры к нулевой отметке дожди будут становиться ледяными. По прогнозам, гололёдные явления сегодня возможны в полосе от севера Центрального района до юго-запада Сибири. Самая сложная обстановка ожидается в Прикамье и Волго-Вятском районе.

Аномальное тепло на Русской равнине будет сохраняться довольно долго. В Москве, например, сегодня +12° – это на уровне рекордных показателей. Завтра снова пойдут дожди и похолодает: до субботы +5…+7°, что по-прежнему выше климатической нормы. А в воскресенье вновь потеплеет до +12°.