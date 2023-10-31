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Общество

Телефонных спамеров хотят штрафовать по-крупному

01.11.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

За нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, могут начать штрафовать на сумму до миллиона рублей. Такой законопроект, разработанный Брянской областной думой, поддержал кабмин. Отсутствие ответственности за телефонную рекламу позволяет компаниям ежедневно обзванивать тысячи клиентов, причем часто с абонентами разговаривает даже не человек, а робот.

Действующий закон запрещает использовать сети электросвязи для распространения рекламы с набором номера без участия человека, но роботов часто запускают компании, в том числе кредитные и микрофинансовые организации, говорится в пояснительной записке. Такая реклама прежде всего направлена на незаконное обогащение за счет частичного, а не полного предоставления информации людям.

В этой связи авторы предложили установить отдельную ответственность за нарушение требований к распространяемой по электросетям рекламе в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для граждан и от 300 тысяч до миллиона рублей для юрлиц. Кроме того, речь идет об увеличении размера штрафов за рекламу кредитных услуг, если она содержит как минимум одно условие, влияющее на его стоимость, без указания остальных условий кредитов или микрозаймов. То есть вводит людей в заблуждение. За это хотят ввести штраф до миллиона рублей.

Законопроект внесли в Госдуму еще в июне, но комитет по законодательству вернул его авторам, поскольку отсутствовал обязательный в таком случае отзыв правительства. Теперь он получен, и документ внесут повторно. В кабмине, как сообщили в Ассоциации юристов России, указали, что авторы законопроекта не обосновали введение нового субъекта административной ответственности за рекламу микрозаймов. Эти замечания могут быть доработаны ко второму чтению документа в Госдуме.

С телефонным спамом пытаются бороться не первый год. Сервис жалоб на такие звонки предлагали создать на портале госуслуг, ряд инициатив касался увеличения штрафов за незаконную рекламу, а звонки с подменных номеров запретили уже больше года назад. Но абонентов продолжают доставать навязыванием, как правило, ненужных им услуг.

В сентябре пресс-служба Минцифры сообщала о подготовленном законопроекте по спам-звонкам. У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам, объяснял глава ведомства Максут Шадаев: «Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность. Надеемся, что законопроект будет внесен в рамках этой сессии».

Высокие штрафы за телефонный спам поддержали в Совете по цифровой экономике при Совфеде. Его зампред Артем Шейкин предложил пойти дальше и наладить информационный обмен между Роскомнадзором и операторами. Последние, по его словам, могут отслеживать повышенную активность номеров, свойственную спамерам, передавать эти данные в надзорное ведомство для проверки и привлечения к ответственности.

Кроме того, сенатор продолжает настаивать на создании сервиса жалоб на нежелательные звонки на портале госуслуг. В этом случае Минцифры сможет запрашивать сведения о совершенном вызове у оператора, который обязан сообщить о факте пропуска телефонного трафика и предоставить информацию о звонившем абоненте, объяснил «Парламентской газете» Артем Шейкин.

Штрафы для недобросовестных распространителей рекламы несколько умерят их пыл, считает телеком-эксперт Эльдар Муртазин. Сейчас, по его словам, в отсутствие регулирования безнаказанно звонить абонентам могут самые разные компании, что они и делают. Более того, в стране есть с десяток организаций, которые предоставляют услуги массового обзвона. «Незаконные подменные номера используют в основном мошенники, а реклама услуг законом не запрещена, люди или роботы звонят с реальных номеров официальных российских операторов», — отметил Муртазин.

Люди, которых достал телефонный спам, создают специальные сервисы для внесения номеров в черный список. На таких сайтах или в приложениях можно оставлять отзывы о звонке, который могут помечать как рекламный или нежелательный. Правда, народная инициатива малоэффективна, считает Эльдар Муртазин. Он посоветовал подключить услугу антиспам от своего мобильного оператора. Она бесплатная и работает на любых телефонах.

С прошлого года российские операторы используют систему антифрод, которая позволяет верифицировать каждый телефонный вызов. «Базы данных у операторов большие, они работают эффективнее, чем народные, — отметил Муртазин. — Поскольку операторы заинтересованы, чтобы люди больше звонили и не боялись принимать звонки, они предоставляют услугу антиспам бесплатно».

Теги: #телефон #спам
Источник: Псковская Лента Новостей
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