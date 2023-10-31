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Общество

В России станет больше запрещенных пищевых добавок

01.11.2023 08:11|ПсковКомментариев: 0

Евразийская экономическая комиссия обновила технический регламент, который регулирует применение пищевых добавок. Этот стандарт един для стран, входящих в ЕАЭС, в том числе для России. Изменения вступят в силу 27 февраля 2024 года. В частности, на упаковке следует указывать в составе продукта не только код «Е» и числовой индекс, но и назначение добавки — стабилизатор, загуститель, краситель.

Новую редакцию техрегламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) разрабатывали восемь лет. Текст оказался внушительным — около 730 страниц.

«Пересмотр перечня разрешенных добавок всегда актуален во всех странах мира — одни становятся не нужны в технологическом плане, относительно других появляются новые научные данные по части возможного влияния на организм», — отметила ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Она напомнила, что код «Е» присваивают веществу, безопасность которого доказана и которое максимально проверено на генотоксичность — способность повреждать ДНК, канцерогенность, аллергенность.

«Основное требование для применения пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если человек будет потреблять ее каждый день на протяжении всей жизни в составе пищевых продуктов в максимально допустимых концентрациях», — пояснила эксперт.

Специалисты по питанию решили отказаться от следующих добавок:

  • танины пищевые (Е181). В целом они полезны для организма, объяснили в Роскачестве, и теоретически их можно применять как красители, эмульгаторы или стабилизаторы. Но в таком качестве, то есть для придания продукту нужных свойств — текстуры, цвета или формы, их все равно не используют;
  • консерванты дифенил (Е230) и муравьиная кислота (Е236), регулятор кислотности лактат аммония (Е328), антиокислитель оксистеарин (Е387), глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912) также уже не используют нигде в мире, поэтому из перечня их убрали за ненадобностью;
  • краситель кантаксантин (E161g) — в пище он редкий гость;
  • регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) тоже непопулярен среди производителей. Причем в определенных дозировках его начали использовать как инсектицид — для борьбы с насекомыми;
  • диоктилсульфосукцинат натрия (Е480), как и краситель красный рисовый, теперь лекарство. Поэтому закон запрещает относить их к пищевым добавкам;
  • антислеживающие агенты алюмосиликат калия (E555), алюмосиликат кальция (Е556), бентонит (Е558), алюмосиликат (каолин) (Е559) содержат алюминий. Для каждой добавки предусмотрена предельно допустимая доза, но одновременное присутствие нескольких из них в продукте может негативно сказаться на самочувствии человека. А вот алюмосиликат натрия (Е554), который можно встретить в сухом молоке, сухих сливках или какао-порошке, убирать из списка не стали;
  • усилители вкуса и аромата мальтол (Е636) и этилмальтол (Е637). С 2010 года ароматизаторы перестали считать пищевыми добавками и вывели в отдельную категорию;
  • сорбат натрия (Е201) и сорбат кальция (Е203). Появились данные, что они могут иметь генотоксичное действие. Зато консерванты сорбиновая кислота и сорбат калия по-прежнему допустимы в пище как безвредные;
  • пищевая добавка без номера — подсластитель «Стевия» (Stevia rebaudiana Bertoni), порошок, сироп, экстракты из листьев этой травы. Однако табу не наложили на стевиолгликозиды (Е960) — экстракт растения, для которого точнее установлен процент основного вещества, способ получения, содержание примесей, в том числе токсичных.

В список разрешенных включили шесть новых наименований:

  • загуститель, стабилизатор гуммиарабик, модифицированный октенилянтарной кислотой (Е423). Добавку получают из смолы различных видов акации. Она не влияет на метаболизм человека, безопасна в любых дозировках;
  • сополимер метакрилата основной (Е1205), сополимер метакрилата нейтральный (Е1206), сополимер метакрилата анионный (Е1207), графт-сополимер поливинилового спирта и полиэтилена (Е1209). Эти глазирователи есть в капсулах и оболочках для БАДов, а также как вспомогательные компоненты в лекарствах;
  • консервант этиллауриларгинат (Е243) с низкой токсичностью, поскольку его минимально ядовитая доля сильно превышает необходимую по рецептуре концентрацию. Он предотвращает порчу пищи, а по статистике 90-95 процентов отравлений вызывают микроорганизмы, в том числе смертельно опасные.

В стандарте появились и новшества, касающиеся упаковки.

«В составе продукта вместе с кодом «Е» и числовым индексом будет указываться технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель или что-то другое, которые определяет изготовитель в соответствии с техрегламентом», — рассказала «Парламентской газете» заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Есть особенности маркировки и при использовании ароматизаторов с вкусоароматическими препаратами или веществами из корня солодки (Glycyrrhiza glabra), глициризиновой кислоты или ее аммонийной соли, уточнила Саратцева.

Непосредственно после состава должно быть указано:

  • «Содержит корень солодки» — если глициризиновой кислоты или ее аммонийной соли в кондитерских изделиях 100 миллиграммов на килограмм и более, 10 миллиграммов на литр и выше — в напитках;
  •  «Содержит корень солодки. Следует избегать избыточного потребления лицам со склонностью к повышению давления» — если глициризиновой кислоты или ее аммонийной соли в булочке от 4 граммов на килограмм, от 50 миллиграммов на литр — в безалкогольных напитках и от 300 миллиграммов на литр — в алкогольных напитках с объемной долей этилового спирта выше 0,5 процента.
Источник: Псковская Лента Новостей
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