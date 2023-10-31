Общество

Новые штрафы для борьбы «черными лесорубами» хотят ввести в России

Новые штрафы до 500 тысяч рублей введут в России для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Проект соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ одобрили в кабмине.

Например, предусматривается, что пребывание в лесах с машинами и оборудованием, предназначенным для рубки и транспортировки древесины, если отсутствуют законные основания, будет грозить гражданам штрафом от 800 рублей до 2 тысяч. Возможна и конфискация машины. Для должностных лиц штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей, пишут «Известия».

Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством электронного документа будет наказываться штрафом: для должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

Вводится ответственность и за необорудование техники средствами контроля, нарушения требований к размещению и характеристикам складов древесины, несвоевременного предоставления информации для формирования отчета о древесине, говорится в документе.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды, для обеспечения прозрачности оборота древесины, цифровизации отрасли и использования Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней, приняты изменения в Лесной кодекс и отдельные законодательные акты.