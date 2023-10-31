Общество

Некачественные продукты хотят направлять на корм животным

Минсельхоз подготовил проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2024 года в РФ появятся правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ). С ее помощью ритейлеры и производители смогут направлять некачественные продукты на переработку в корм для животных.

В Минсельхозе изданию пояснили, что под определение некачественной продукции попадают фальсификат, продукты без маркировки, товары без сопроводительных документов и другие. Для них можно будет заказать ветеринарно-санитарную экспертизу. Ее должны проводить специалисты Госветслужбы после обращения торговой сети или производителя товаров, пишут «Известия».

В ходе ВСЭ эксперты оценивают внешний вид продукции, сопроводительные документы к ней, если они есть, состояние упаковки, они же отбирают пробы для лабораторных исследований. Также экспертам понадобятся результаты уже проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, это исследование нужно, чтобы доказать — продукты можно не уничтожать.

Все эти манипуляции строго регламентированы по времени, первоначальную оценку продуктов делают в течение трех часов, лабораторные исследования — в течение десяти дней, на завершающий этап также отводится три часа. Результатом экспертизы должен стать запрет или разрешение на использование продукции в корм животных.

Сейчас в силу требований законодательства оборот некачественной пищевой продукции в торговых сетях запрещен, сказали в Минпромторге. Такую продукцию утилизируют.