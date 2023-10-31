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Общество

Умерла актриса Марина Москаленко

01.11.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Российская актриса театра и кино Марина Москаленко умерла на 64-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

«В ночь на 31 октября на 64 году жизни не стало Марины Валерьевны Москаленко. Остановилось сердце <...> Более 20 лет работы в Театре Образцова - это целая галерея ярких незабываемых ролей. Многогранность ее творческой личности раскрылась и в таланте преподавания и в таланте актрисы», - сообщается в публикации.

Отмечается, что в творческой биографии актрисы собрались и гармонично соединились Московский Молодежный Театр «На Красной Пресне» Вячеслава Спесивцева и Щукинское училище, Московский экспериментальный театр «Синтез» и Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова.

Среди работ Москаленко такие роли, как хищница Багира в «Маугли», мать Аладдина в «Волшебной лампе Аладдина», черепаха Тортилла и Крыса Шушара в «Буратино», Танечка в «Нашей Чукоккале», множество партий в десятках спектаклей («Ночь перед Рождеством», «Путешествия Гулливера», «Тигрик Петрик» и «Необыкновенный концерт»).

Теги: #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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