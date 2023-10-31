Общество

В Пыталовском районе выплатили компенсацию мальчику, которого покусала собака

По иску прокуратуры Пыталовского района в интересах несовершеннолетнего, подвергшегося нападению собаки, выплачена компенсация морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае 2023 года вблизи поселка Белорусский ребенок подвергся нападению бродячей собаки, в результате которого он получил телесные повреждения.

Ввиду того, что полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования возложены на местную администрацию, прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 30 000 рублей.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Администрация Пыталовского района выплатила семье ребенка 30 000 рублей.