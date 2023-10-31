Общество

«Коробку храбрости» для тяжелобольных детей собирают в Пскове

Псковское региональное отделение «Единой России» присоединяется к всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости» с 9 ноября по 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Фото: «Единая Россия»

Волонтёрами, активистами, сторонниками партии будут установлены специальные боксы, расположенные в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: город Псков, улица Гоголя, 9 и во всех местных общественных приемных «Единой России», куда любой желающий может принести игрушки для тяжелобольных детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях, а также детей, находящихся в хосписах.

Адреса местных общественных приемных указаны здесь.

Подарить можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества.

В последующем все собранные подарки будут переданы в детские медицинские учреждения. Ребёнок, перенесший болезненную или просто неприятную процедуру, может выбрать из такой коробки любую понравившуюся «награду» – машинку, куклу или набор цветных карандашей.

«5 декабря, в День добровольца, передадим их в детские медицинские учреждения. Эти подарки обязательно поднимут настроение детям и помогут им справиться с болезнями и лечебными процедурами. Для любого человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, и особенно ребёнка, очень важно осознавать, что он не один, что к нему готовы прийти на помощь», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По всем вопросам обращаться можно в Псковскую региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по телефону: 8(8112) 662512.