Общество

День работников тюрем отпраздновали в Пскове и в Великих Луках

Мероприятия, посвященные Дню работников следственных изоляторов и тюрем, прошли в двух учреждениях областного УФСИН – СИЗО-1 (Псков) и СИЗО-2 (Великие Луки). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Поздравления принимали те, кто стоит на страже закона и порядка, выполняя важную функцию – надежную изоляцию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, соблюдение их прав и законных интересов, а также создание условий содержания, соответствующих требованиям федерального законодательства», - отметили в ведомстве.

В псковском следственном изоляторе торжественная часть началась с приветственного слова начальника учреждения Тимура Джалилова. Он поблагодарил личный состав за службу и пожелал дальнейших успехов в нелегком деле. Наиболее отличившихся отметили ведомственными наградами, ряду сотрудников вручили очередные специальные звания. Кроме того, для четверых молодых представителей УИС состоялась церемония приведения к присяге сотрудника УИС.

В городе Великие Луки мероприятия по случаю Дня работников СИЗО и тюрем состоялись в концертном зале музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки. Ветеранов, сотрудников и работников, а также членов их семей поздравили руководство учреждения, глава администрации города Андрей Беляев, исполнительный директор холдинговой компании «Великолукский агропромышленный комплекс» Олег Логинов и председатель ветеранской организации СИЗО-2 Владимир Болдышев.

С теплыми пожеланиями и словами признания в адрес коллектива обратился начальник СИЗО-2 Александр Степанеев, особо отметив вклад тех, кто заслуженно пополнил ряды ветеранского движения, немало лет жизни отдав на благо УИС. Обратились к присутствующим и приглашенные гости, отмечая, что служба в СИЗО – непростая, порой не заметная посторонним, но очень нужная и выполняющая одну из важнейших функций – надежную защиту населения от преступного мира.

В завершение вечера состоялась церемония награждения. Мероприятие на протяжении всего праздника сопровождалось музыкальными номерами известных творческих коллективов города Великие Луки.