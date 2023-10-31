Общество

Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»: Волчьи зубы и негнущийся клюв

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Анализируй этно», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущей Ольги Миронович придут представители редчайшего этноса - гагаузы. Кстати, некоторые ученые говорят, что это самый загадочный народ Европы.

Кто такие гагаузы и откуда они взялись? Сколько их насчитывается в мире и в псковском регионе? Каково быть прямыми потомками печенегов? О чем говорит прямой нос и причем здесь волчьи зубы и негнущийся клюв? Что гагаузские невесты надевали на свадьбу вместо фаты? Что греет душу настоящего гагауза в Пскове? Об этом и многом другом радиослушателям расскажут руководитель Псковской областной общественной организации гагаузов «Межнациональное единство» Василий Делистоян и студентка ПсковГУ Татьяна Толмач.

Трансляция завершена.