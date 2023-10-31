Общество

«Школа 21» стала победителем премии «Бренд года в России»

«Школа 21» победила в номинации «Образовательные услуги» национальной премии «Бренд года в России». Данная премия поддерживает отечественных производителей и компании, предоставляющие качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

«Школа 21» — это школа программирования от Сбера, которая дает возможность бесплатно всем желающим от 18 лет получить востребованную профессию в сфере ИТ. Во время обучения применяется уникальная методика обучения «равный равному», по которой каждый учится у каждого — без менторов, лекций и оценок, работая над индивидуальными и коллективными ИТ-проектами. Поступить в «Школу 21» могут все желающие старше 18 лет независимо от предыдущего опыта, умения программировать и наличия дипломов. Больше половины участников получают свой первый опыт программирования именно в школе. За пять лет работы школы количество заявок на поступление превысило 400 тысяч.

«Мы благодарны за такую высокую оценку нашего проекта со стороны экспертов. Также хочу отметить регионы, вузы и бизнес-партнеров, с которыми мы сотрудничаем и благодаря которым наш проект сегодня активно развивается и масштабируется. И, конечно же, отдельное спасибо команде школы и тем людям, которые у нас учатся. Приходите к нам на обучение, двери нашей школы всегда для вас открыты», - сказал директор «Школы 21» Александр Федяков.

«Школа 21» помогла уже более 2300 участникам получить востребованную ИТ-профессию и трудоустроиться в такие крупнейшие компании страны и многие другие. Участники становятся программистами, инженерами по разработке, менеджерами ИТ-проектов, аналитиками, junior- middle- и senior-разработчиками. Более того, предложения о работе большинству участников поступают прямо во время обучения.

Помимо основного обучения, «Школа 21» проводит интенсивы для руководителей компаний и представителей органов государственной власти. Курс включает в себя экспертизу и лучшие практики, накопленные школой за 5 лет своего существования. Ценность интенсива для участников заключается не только в получении новых знаний и навыков в области анализа данных, но и в новом образовательном опыте, который позволяет эффективно развивать такие гибкие навыки, как организаторские качества, самодисциплина, продуктивная коммуникация.

И основное обучение, и интенсивы способствуют развитию государственного ИТ-сектора. «Школа 21» готовит высококвалифицированных ИТ-специалистов, которые смогут обеспечить цифровую трансформацию страны и стимулировать технологический прогресс, работая в самых разных секторах экономики.

В настоящее время кампусы школы присутствуют в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. Также запланировано открытие кампусов в Ярославле, Владивостоке, Самаре, Волгограде, Махачкале и Челябинске.