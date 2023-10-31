Общество

В России планируют внедрить автоматическую проверку домашней работы в школе

Правительство России планирует внедрить возможность автоматической проверки домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта до 2030 года. Это следует из стратегического направления в области цифровой трансформации образования, пишет РИА Новости.

«Педагогическим работникам и обучающимся обеспечена возможность применения автоматизированной проверки домашних заданий и планирования образовательных программ с привлечением систем искусственного интеллекта», - говорится в документе, опубликованном на портале образовательных стандартов высшего образования.

Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что автоматическая проверка домашних заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. При этом позднее в пресс-службе Минцифры РИА Новости уточнили, что о переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет.