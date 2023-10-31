Общество

Эксперты назвали слово года

Британский словарь английского языка Collins Dictionary признал «ИИ» (искусственный интеллект) словом года, говорится на сайте издательства.

«Если компьютеры неожиданно стали экспертами в самой человеческой области - языке, то что дальше? Это привело к бурным дискуссиям, исследованиям и прогнозированию, а также к более чем достаточному обоснованию для того, чтобы в 2023 году Collins выбрал "ИИ" словом года», - сказано в тексте.

Collins Dictionary определяет ИИ как «моделирование ментальных функций человека с помощью компьютерных программ», пишет РИА Новости. «Считающейся следующей великой технологической революцией ИИ переживает бурное развитие, о нем много говорили в 2023 году», - пишет издательство.