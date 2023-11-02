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Общество

Почти 400 тысяч туристов посетили музей-заповедник «Изборск» летом

02.11.2023 14:00|ПсковКомментариев: 0

380 тысяч туристов посетили музейные экспозиции в Изборске летом. Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За это лето мы приняли уже больше 380 тысяч человек. Это только те, кто стали посетителями музея, то есть по музейным билетам. На самом деле туристов гораздо больше. Словенские ключи привлекательны в любое время года: и зимой, и летом», – сказала она.

По словам директора музея, новой любовью туристов стал выставочный зал.

«Изборск сейчас – это не только прогулки под открытым небом, но и музейные экспозиции. Постарались сделать так, чтобы было интересно и молодежи, и взрослым, и детям. Сейчас работает выставка "Родная сказка", где можно познакомиться с коллекцией традиционных игрушек, авторских кукол, прийти на программу "Родная сказка" послушать псковские и сетоские сказки», – добавила Наталия Дубровская.

Теги: #Изборск #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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