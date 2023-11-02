Почти 400 тысяч туристов посетили музей-заповедник «Изборск» летом

380 тысяч туристов посетили музейные экспозиции в Изборске летом. Об этом сообщила директор государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам директора музея, новой любовью туристов стал выставочный зал.
«Изборск сейчас – это не только прогулки под открытым небом, но и музейные экспозиции. Постарались сделать так, чтобы было интересно и молодежи, и взрослым, и детям. Сейчас работает выставка "Родная сказка", где можно познакомиться с коллекцией традиционных игрушек, авторских кукол, прийти на программу "Родная сказка" послушать псковские и сетоские сказки», – добавила Наталия Дубровская.