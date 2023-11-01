Общество

Способ легко просыпаться поздней осенью назвал врач

Сокращение светового дня часто приводит к тому, что человеку становится сложнее просыпаться по утрам, даже в привычное время. Научные исследования показывают, что к зиме у людей происходит смещение циркадных ритмов, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

«Есть работы, показывающие, что к зиме циркадные ритмы смещаются. Воздействие света утром задает циркадный ритм, и если света утром нет, то цикл смещается на более позднее время. То есть если воздействовать на человека ярким светом в утренние часы, он быстрее активизируется и к вечеру успеет устать. А если с утра нет света, то слабая активность в это время приводит к тому, что вечером человеку не хочется спать. В результате он поздно засыпает и на следующее утро ему сложно рано проснуться», – добавил Роман Бузунов в интервью радио Sputnik.

По его словам, человек может самостоятельно корректировать свой циркадный ритм.

«Можно с помощью времени подъема, физической нагрузки и воздействия света смещать циркадные ритмы. Поздней осенью можно применять искусственное освещение, чтобы обманывать организм. Можно использовать светобудильники, имитирующие рассвет, или так называемую светотерапию сезонной депрессии – яркую белую лампу в 10 тысяч люксов. Офисный белый свет от 5,5 тысячи кельвинов тоже помогает, потому что мозг его воспринимает как солнечный. А вечером мы можем хоть с пяти часов носить солнцезащитные очки, в семь закрывать шторы и создавать блэкаут, и мозг будет думать, что наступила ночь. Главное – постоянно соблюдать режим, тогда ритм подстроится», – отметил Роман Бузунов.