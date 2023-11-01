Общество

Россияне будут отдыхать десять дней в новогодние праздники

Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года за счет того, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресенье.

«В соответствии с частью 1 статьи 112 Трудового кодекса РФ, 1-8 января – Новогодние каникулы – являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации… Таким образом, продолжительность "новогоднего отдыха" составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года», – рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она напомнила, что по ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января.

«Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ», - приводит слова эксперта РИА Новости.

Нечаева объяснила, что согласно постановлению правительства России «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день с субботы 6 января переносится на 10 мая, а с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря 2024 года.