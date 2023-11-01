Общество

Роспотребнадзору поручили усилить контроль торговли вейпами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Роспотребнадзору и Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками представлять ежемесячно в Госдуму информацию о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки в точках розничной торговли никотинсодержащей продукцией (в частности, вейпами). Об этом говорится в письме Голиковой, направленном в соответствующие ведомства.

Как пояснил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, это письмо стало ответом на инициативу комитета, который направил в правительство обращение по вопросу усиления надзорных мероприятий в отношении товаров никотинсодержащей продукции, пишет ТАСС. «В обращении сообщается, что работа, проводимая депутатами Госдумы на местах, показывает, что требования федерального законодательства по ограничениям, прежде всего выкладки никотинсодержащей жидкости и устройств для ее нагревания, не выполняются», - говорится в документе.

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С учетом изложенного комитет Госдумы по экономической политике предлагает поручить Роспотребнадзору совместно с Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками «ежемесячно до 10 числа представлять в Госдуму данные о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверок точек торговли никотинсодержащей продукцией (в частности, вейпами)». «Полагаем возможным поддержать указанное предложение», - говорится в документе правительства РФ.