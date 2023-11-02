Общество

Псковский музей подготовил вопросы для этнографического диктанта

Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет с 3 по 8 ноября. Девиз акции звучит так: «Народов много – страна одна!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов.

В этом году часть вопросов Диктанта были подготовлены научными сотрудниками Псковского музея-заповедника. Это будут вопросы, которые затрагивают разнообразные аспекты и интересные нюансы этнографической составляющей Псковской земли.

Напомним, что Большой этнографический диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организатор акции – Федеральное агентство по делам национальностей.