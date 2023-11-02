Общество

Большой этнографический диктант псковичи смогут написать очно и онлайн

Большой этнографический диктант стартует уже завтра, 3 ноября, и продлится 6 дней. Международная просветительская акция традиционно приурочена ко Дню народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Жители Псковской области могут принять участие в акции в режиме онлайн. Для участия в проекте в таком формате необходимо зайти на официальный сайт, заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Кроме того, 5 ноября на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова будет развернута площадка, где каждый желающий сможет принять участие в просветительской акции. Она будет работать с 10.00 до 17.00.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников — 20 вопросов. Региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации, — еще 10 вопросов.

Время прохождения диктанта — 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу в электронном виде.

Большой этнографический диктант — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция организована с целью привлечь внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Организатором всероссийской акции выступает Федеральное агентство по делам национальностей.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. В 2022 году свой уровень этнографической грамотности проверили более 4 млн человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран. В Псковской области акцию поддержали порядка 26 тысяч участников.