Общество

Генпрокуратура запретила производителям менять объем фасовки продуктов

Генеральная прокуратура России внесла в ГОСТ требование к производителям фасовать социально значимые виды продуктов в упаковки с утвержденным весом или объемом, сообщает пресс-служба ведомства.

Например, гречневая крупа по ГОСТу теперь по фасовке должна соответствовать 500, 1000 или 2000 граммам, а молоко разливаться в емкости по 200, 250, 500, 1000, 2000 миллилитров, пишет RuNews24.

Отмечается, что нередко производители идут на уменьшение объема или веса товара, при этом увеличивая его стоимость. Это вводит в заблуждение покупателей.

Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что производители не обязаны выпускать продукцию только по ГОСТу, они могут делать это, соблюдая требования технических условий (ТУ).