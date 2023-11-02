Общество

Когда лучше всего выбирать подарки к Новому году, объяснила эксперт

Выбор и покупка новогодних подарков – это не только приятное занятие, но и стресс, считает поведенческий экономист, старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Ксения Паниди. Она дала совет, как не попасть в предновогодний цейтнот.

«Как и любое дело, в котором есть какая-то доля стресса, мы склонны откладывать покупку подарков и делать все в последний момент. А это означает, что мы, как правило, платим дороже – либо деньгами, либо какими-то ресурсами. Понятно, что перед самым Новым годом бегать за подарками будет много людей. Это пробки, это большие очереди в магазинах, то есть затраты будут не столько денежные, сколько временные и эмоциональные. Поэтому основной совет – представить, что Новый год уже завтра, и, исходя из этого, начинать готовиться», – сказала Ксения Паниди в интервью радио Sputnik.

По ее словам, не нужно строить иллюзий по поводу ноябрьской "черной пятницы" и откладывать покупку подарков до этого момента.

«Рассчитывать на "черную пятницу" – это спорный вопрос. Кому-то нравится, что они купили товар со скидкой. Но довольно часто скидки – это фикция. Мы покупаем что-то со скидкой, но на самом деле на ценнике просто нарисована завышенная цена, которая якобы была снижена, а нам кажется, что мы получили скидку. Плюс в "черную пятницу" в магазинах тоже достаточно много покупателей. Нужно понимать, сколько времени и усилий вы готовы потратить ради такой экономии», – отметила Ксения Паниди.