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Общество

Реабилитолог назвал способ снять головную боль без лекарств

03.11.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Головная боль преследует многих людей, однако далеко не все задумываются о причинах этого симптома, предпочитая просто выпить обезболивающее, отметил реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко. Вместо того, чтобы заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу, уверен он. По словам реабилитолога, головная боль часто бывает связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, но многие пациенты даже не подозревают об этом.

«Причина головной боли часто кроется в заболеваниях шейного и грудного отделов позвоночника, а также в плохой работе длинных разгибателей шеи – мышц, которые крепятся к затылочной части. У большинства людей, которые испытывают головные боли, спазмируются трапеции (трапециевидные мышцы, расположенные в верхнем отделе спины и задней части шеи, – ред.), и плечи становятся "каменными". Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды, начинаем недосыпать, у нас появляется плохое настроение», – объяснил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

Лечение помогает устранить подобные причины головной боли, но для этого нужно пройти обследование, чтобы врач мог поставить точный диагноз, продолжил эксперт.

«В первую очередь надо сделать МРТ шейного и грудного отделов позвоночника. И обязательно нужно провести исследование сосудов, чтобы понять, где какие сосуды не работают. Дальше мы уже выбираем способы борьбы с головной болью. Например, прежде чем приступать к тренировке определенных мышц, которую часто называют укреплением мышечного корсета, нужно, чтобы ткани "задышали", стали мягкими, мобильными. Этого можно добиться с помощью массажа, иголок, пиявок», – рассказал Владимир Бондаренко.

Терпеть головную боль не стоит, но и приема болеутоляющих таблеток на постоянной основе следует избегать, уверен он. Специалист дал совет, как избавиться от болезненных ощущений без приема лекарственных препаратов.

«Эффективный способ, который помогает большому проценту людей, – массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, – эту впадинку тоже можно помассировать», – порекомендовал Владимир Бондаренко.

Профилактикой головной боли являются утренняя гимнастика и прогулки на свежем воздухе, заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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