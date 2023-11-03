Общество

Проект ремонта фасада конторы чугунолитейного завода заказали в Пскове

Комитет по труду и занятости Псковской области заказал разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Контора чугунолитейного и механического завода А. К. Штейна» (конец XIX - начало XX века). Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Фото: pleskov60.ru

Объект располагается на Октябрьском проспекте, 27 в Пскове. Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения подразумевают ремонт фасадов, заплатить за это готовы 791 816 рублей 54 копейки за счет бюджета Псковской области.

Подрядчику предстоит выполнить краткие историко-архивные, библиографические и другие необходимые исследования, а затем разработать проект организации работ. Подрядчика определят 14 ноября.

Отметим, в указанном здании располагается комитет по труду и занятости Псковской области.