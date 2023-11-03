Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Псковская Telegram-аналитика, волнения в Дагестане и Хэллоуин

ПЛН-ТВ: Семь футов под килем! Лодки из Пскова будут бороздить Баренцево море!

Делегация из Пскова посетила финальное шоу конкурса красоты в Петербурге. ФОТО

Профилактическую работу с молодежью расширят в Псковской области

Три молодых медика устроились в Великолукскую межрайонную больницу

«Дневной дозор»: Нужно ли лишать депутатов мандатов за прогулы?

Доходы бюджета территориального ФОМС на 2024 год запланированы с прибавкой в миллиард рублей

Выставку Изборского музея-заповедника «Крепость духа» представят в академии Штиглица и в музее Мураново

Псковские полицейские выявили 10 сайтов по продаже незарегистрированных лекарств

Еще один участок улицы Максима Горького в Пскове частично перекроют