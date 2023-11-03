Общество

СОЦПРОФ: Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере

В Трудовом кодексе установлены гарантии по оплате труда: работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, напоминает Объединение профсоюзов СОЦПРОФ накануне ноябрьских праздников.

«В соответствии с производственным календарем 4 ноября является нерабочим праздничным днем. Таким образом первая ноябрьская неделя начнется с длинных выходных с 4 по 6 ноября, рабочими будут с 7 по 10 ноября», - отметили в СОЦПРОФ.

Привлекать сотрудников к работе в праздничный день, если работа в этот день не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия. Для тех, кто работает в праздничный день, в Трудовом кодексе установлены гарантии по оплате труда: работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Отметим, что по желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.