Общество

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова

Заслуженная артистка России Галина Мочалова умерла на 90-м году жизни, об этом сообщили в театре «Приют комедианта».

Фото: Государственный драматический театр «Приют комедианта»

Артистки не стало 2 ноября, до своего 90-летия она не дожила всего 16 дней. «Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», — говорится в некрологе.

Мочалова родилась 18 ноября 1933 года, окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств), в разное время служила в театре имени Ленсовета, петербургских театрах «Комедианты» и «Приют комедианта». В 2007 ей присвоили звание заслуженной артистки России, пишет РИА Новости.

Фильмография Мочаловой насчитывает 87 работ, среди которых сериалы «Мажор-3», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Шерлок Холмс» (2013), «Мастер и Маргарита» (2005).