Общество

Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз

Самый настойчивый мошенник октября пытался дозвониться абоненту известного сотового оператора 1145 раз за 7 минут, сделать этого он так и не смог, рассказал директор по управлению уровнем фрода ПАО «Вымпелком» Петр Алферов.

«Антифрод-система в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая "атака" в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», - рассказал Алферов.

При мошеннической атаке происходит автоматический дозвон до абонента с перебором подставных номеров. Чаще всего мошенники переключаются на нового клиента, но иногда пытаются пробить защиту - так они испытывают ее на прочность, пишет РИА Новости.

«Технологически телефонные сети выдерживают такое количество одновременных запросов на установление соединений и в нормальной ситуации оператор установит первое соединение, а все остальные получат ответ о занятости абонента. В случае с мошенническим звонком отбиваются все попытки дозвониться», - добавил Алферов.