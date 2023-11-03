Общество

В России пройдет марафон финансовой грамотности для взрослых и детей

В России с 7 по 10 ноября пройдет онлайн-марафон финансовой грамотности «ФинЗОЖ Фест-2023» для взрослых и детей. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Участники марафона узнают, как научиться строить финансовый маршрут, формировать сбережения, соблюдать баланс в семейном бюджете и воплощать свои финансовые цели.

Ключевой темой марафона «ФинЗОЖ Фест-2023» станет финансовое целеполагание и планирование, вопросы ответственного кредитования, а также грамотный выбор инструментов на финансовом рынке. В ходе мероприятия популярные финансовые эксперты и блогеры дадут практические советы, участников также ждут познавательные ребусы и полезные чек-листы.

«Недели финансовой грамотности, которые мы традиционно проводим осенью, направлены на широкую аудиторию, но особый акцент мы планируем сделать на взрослых, экономически активных граждан. Это, наверное, самая сложная целевая группа», — заявил руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.

Он пояснил, что взрослые готовы вникать в финансовые вопросы только тогда, когда им это нужно. Поэтому для фестиваля выбраны наиболее актуальные и волнующие граждан финансовые темы, пишет «Газета.ру».

Также сообщается, что впервые в рамках «ФинЗОЖ Фест» в каждом регионе страны пройдут офлайн-лекции о самых распространенных мифах в мире финансов. Лекции сможет посетить любой желающий.

Организаторы фестиваля – Министерство финансов РФ и проект НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».