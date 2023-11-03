Общество

Кинолог предупредил о типично «собачьих» заболеваниях

Собаки, как и люди, могут чихать, кашлять и плохо чувствовать себя, особенно в холодное время года, однако все эти симптомы указывают на особые, типично «собачьи» заболевания, простуды и гриппа у них не бывает, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Когда собака кашляет или после долгой прогулки под дождем чувствует себя вялой, можно заподозрить, что у нее простуда. Но не спешите самостоятельно ставить диагноз. В привычном понимании у собак простуды не бывает, кроме того, питомцы к нашим вирусам не восприимчивы. Но у питомца могут быть другие заболевания со схожими симптомами, которые нельзя оставлять без внимания», – сказал Голубев.

По его словам, есть определенные вирусы и бактерии, которые вызывают симптомы «простуды» у собак, например, инфекционный трахеобронхит, многим известный как «питомниковый» или «вольерный» кашель. Его причиной может стать как один патоген, так и несколько вирусов.

Чаще всего питомцы заражаются, если находятся в тесном контакте с большим количеством собак в помещении. Кинолог подчеркнул, что любые респираторные инфекции являются высококонтагиозными и распространяются с большой скоростью, от контакта с больным животным собака может легко заболеть. Основные симптомы при этом - водянистые выделения из носа и глаз, сухой кашель, чихание и покраснение конъюнктивы.

Президент РКФ рассказал, что у собак с хорошим иммунитетом заболевание может пройти само без лечения. Хозяину достаточно просто промывать нос и глаза физиологическим раствором. Однако если к вирусу присоединились бактерии, потребуется антибактериальная терапия.

«Не стоит забывать, что переохладиться и застудиться собака все-таки может. У питомца из-за переохлаждения могут начаться выделения из носа, глаз, ушей, вялость, кашель, отсутствие аппетита, проблемы с мочеиспусканием. Важно правильно поставить диагноз, обратившись за консультацией к ветеринарному врачу, поскольку эти симптомы после переохлаждения могут быть как сигналами недомогания, так и других проблем со здоровьем, например, цистита», - отметил Голубев.

Для укрепления иммунитета питомца он посоветовал вовремя проводить вакцинацию. Кроме того, снизить иммунитет может заражение паразитами, скудное, несбалансированное питание, стресс, сквозняки и аллергия.

По словам кинолога, заболевания практически не грозят собаке, если она получает все необходимые полезные вещества с пищей, активно ведет себя на прогулке в холодное время года и защищена одеждой в непогоду.