Общество

Детский телефон доверия напомнили псковичам

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в России работает единый общероссийский номер Детского телефона доверия: 8-800-2000-122. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«При звонке на этот номер в любом населенном пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами», - рассказали полицейские.

Конфиденциальность и бесплатность — основные принципы работы Детского телефона доверия. Цель такой помощи — профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и депрессивных настроений детей и подростков, защита прав детей, укрепление семьи.