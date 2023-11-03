В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками спецоперации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.
В Псковской области простились со старшим лейтенантом Александром Ефремовым, рядовым Михаилом Афанасьевым, рядовым Виктором Кузьминым, рядовым Александром Кольцовым, рядовым Сергеем Тарасовым, рядовым Артуром Трайтом.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», - отметил губернатор.