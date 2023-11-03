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В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками спецоперации

Общество

В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками спецоперации

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В Псковской области простились еще с шестью погибшими участниками спецоперации. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале. В Псковской области простились со старшим лейтенантом Александром Ефремовым, рядовым Михаилом Афанасьевым, рядовым Виктором Кузьминым, рядовым Александром Кольцовым, рядовым Сергеем Тарасовым, рядовым Артуром Трайтом. «Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», - отметил губернатор.