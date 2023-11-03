Общество

Умер почётный гражданин Усвятского края Григорий Чернышов

Почётный гражданин Усвятского края Григорий Чернышов скончался 5 ноября на 98-ом году жизни. Об этом сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров в своем Telegam-канале.

Григорий Чернышов. Фото: Дмитрий Петров / Telegam

«5 ноября на 98-ом году жизни перестало биться сердце замечательного человека, участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, почётного гражданина Усвятского края Чернышова Григория Митрофановича. Настоящий труженик, гостеприимный хозяин, интересный собеседник, человек душой и сердцем болеющий за родной край - таким он останется в наших сердцах», - написал Дмитрий Петров.

Глава района выразил соболезнования родным и близким Григория Чернышова.