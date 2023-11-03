Общество

Правительство РФ поддержало законопроекты об ответственности за треш-стримы

Правительство России поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

Артем Метелев добавил, что соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Депутат напомнил, что поправки предполагаются в уголовный и административный кодекс, они предполагают штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование Интернетом) и реальный срок по многим статьям, когда треш-стрим становится отягчающим обстоятельством.