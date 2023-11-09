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Псковичка Руслана Комлева о создании бренда Yasya

Yasya - новый бренд, создающий косметику на основе натуральных компонентов. Концепция бренда - создание натуральной косметики, рожденной через призму вдохновения историей и традициями русской культуры. Недавно бренд получил три престижные награды в индустрии красоты. Сам автор бренда - Руслана Комлева - живет в Пскове.

Что вдохновило ее на создание косметики? Как родилось название бренда Yasya? Какая продукция уже производится под этим брендом, где ее можно приобрести и планируется ли расширять линейку? Есть ли в составе косметики компоненты «родом» из Псковской области? Как продукцию бренда Yasya оценивают профессионалы? Об этом рассказала создатель сети магазинов корейской косметики и автор линейки собственных косметических продуктов под брендом Yasya Руслана Комлева.

– Как вы пришли к мысли открыть свой бизнес? Это была детская мечта или так сложились обстоятельства? Почему именно косметика?

– Приход в бизнес был серьезным решением. Женщина стартует, когда она находится в трудной ситуации. Я была в декрете с двумя детьми в разводе. Была сложная ситуация, которая привела меня к сложному решению о необходимости что-то менять. Тогда зародилась идея заняться косметикой. Корейская косметика на тот момент была на пике популярности, новый и незнакомый сегмент. Мы все привыкли к европейской косметике. И Корея только заходила, поэтому решила попробовать.

– Сколько примерно лет назад это было?

– Это был 2019 год, начали с группы в социальной сети «ВКонтакте». Создала группу, декретные деньги отправила в Корею, переживала о доставке посылки. Наверное, поседела за этот месяц, пока она шла. Потом начала рассказывать. Изначально в группе было около 30 человек. Потом добавлялись. На доставки я ходила с ребенком с коляской. Многие еще помнят, когда я бегала по доставкам - покормила ребенка, кашу сварила, беру коляску и побежала разносить кремы. Мы, женщины, – многозадачные, мы можем.

– Насколько я понимаю, ваш бизнес сейчас успешно развивается. Сегодня у вас целая сеть магазинов косметики. В какой момент пришла мысль создать линейку собственной косметики? Это было стремление превзойти корейских производителей? Что было главным двигателем?

– Это не конкуренция и не доказательство. Вся история создания Yasya – это история про женщину. Мне хотелось дать качественный продукт, так как в корейском сегменте я около 5 лет, и знала, что нужно, изучала составы, читала про ингредиенты. Начинала понимать, что нужно именно нашей русской женщине для нашей широты и какие ингредиенты будут наиболее максимально полезны. Корейский сегмент направлен в основном на отбеливание, луноликость, у нас немножко другой ориентир. Yasya – это более натуральный сегмент. Если в корейских есть определенные консерванты, то в Yasya полностью эко-формат, у нас есть четыре сертификата: «эко», «био», «натуральный продукт», а также получили сертификат халяльности для косметики.

– Не получается ли так, что товары вашего бренда являются прямыми конкурентами корейской продукции, когда в то же время она продается у вас в магазинах?

– Мы представили все линии в наших магазинах. Прийти к своему бренду, создавая новую линию, мне казалось, будет легко. В корейском сегменте настолько большая конкуренция, заводы мощнейшие, государство вкладывает в развитие косметической индустрии. Когда я подумала, что создам свой бренд, мне будет легче конкурировать с корейским демпингом цен на Wildberries и на Ozon. Но это оказалось так сложно, потому что именно авторитет отечественной косметики был подорван. Мы все привыкли к европейским стандартам и оценке качества. Но сейчас, благодаря импортозамещению и множеству программ, я активно дружу с центром «Мой бизнес», Yasya имеет место быть. С самого моего первого кредита, когда я была в декрете, ни одна кредитная организация мне не дала старт, чтобы открыть магазин. Когда я уже понимала, что нужно идти вперед, хватит продавать на дому эти баночки, нужно переходить на другой уровень., то обращалась во все кредитные организации. А поскольку находишься в социально незащищенном положении, мне все отказали. Тогда я впервые обратилась в центр «Мой бизнес». Готова всем говорить: обращайтесь, вам там помогут, проконсультируют и подскажут.

Думала, что создам и будет легче. Нет, именно вести такой план по возврату авторитета косметики, показывать, что она действительно качественная, что у нас достойные ингредиенты, что наши технологи хорошие, что наши формулы достаточно инновационные. Когда мы выставили в магазинах, то было тяжело. Народ приходил и сначала: «Ой, только не свое», «Ой, дайте мне лучше то, я пользовалась всю жизнь немецкой или израильской косметикой, сейчас ищу себя, но только не отечественное». И сейчас есть сложный путь.

Изначально я придумала название бренда «Айко», но потом сложилась такая история - а что какое «Айко»? Это по традиции, когда мы привыкли, что в косметическом в мире этикетка несет европейский стандарт и минимализм. Сейчас выпускается много отечественной продукции с названиями на европейский стандарт. Также думала, что назову «Айко», но думаю, я же русская женщина, меня зовут Руслана, у меня есть свои русские корни. Тогда начала формироваться сама суть названия бренда Yasya. Русский открытый слог, Ярослава – она, как птички, летящие в небо. Сразу построился логотип в форме треугольника. Формат треугольника есть на дощечке по лемеху, женский сарафан треугольной формы, кокошник сам треугольной формы. Логотип Yasya идет в форме треугольника.

Недавно были в Москве и немного всколыхнули индустрию, я горжусь этим. Когда сформировалось название, когда выстроился логотип, когда я поняла, что важно доносить свои корни и культуру в массы, мне захотелось показать женщинам, что наша традиция великолепна. Тогда вместе с дизайнерами мы уже доработали всю концепцию бренда – это объединениетрадиции и современности, Мы вынесли на этикетки трех наших линий творчество крестьян XVII-XIX веков, то есть росписи прялок, шкафов и другого. Мы хотели донести эту эмоцию.

Моя самая главная мечта – чтобы молодое поколение, которое идет в магазины косметики, видело не только европейский стандарт, но и свой исконно русский, красивейший орнамент, который передает нашу самобытность, культуру и истоки. Такой был переход от «Айко» к Yasya. И с этим пока сложновато. Потому что непривычно видеть не традиционную художественную этикетку, хочется минимализм, какой-то рисунок и все.

Чем сложнее, тем интересней. Это тяжелый труд. Надеюсь, что со временем сознание трансформируется у молодого поколения. Мы немножко потеряли этот культурный маркер, когда, помните, открывали азбуки, буквари, там был Билибин. Это было так красиво, когда читаешь книжку про царя Салтана и видишь красивый орнамент, тебе комфортно и ты понимаешь, что это русский орнамент. Бренд Yasya в моей внутренней и сложной формации проделывает миссию возвращения и обращения к истокам через косметику и этикетку. Даже маленькая этикетка способна открыть двери в культуру и красоту нашей нации. Когда ты даже бессознательно будешь видеть на этикетке русский орнамент, ты будешь знать, что твоя нация рядом. Пока тяжело, но мы идем.

Этот месяц был сложный. Все было неожиданно, потому что мы завоевали в Казани премию как инновационная косметика года. Нам дали разрешение. Мы все образцы тестировали, народ выбирал. Отклик есть, он пошел, когда мы понесли идею возвращения истоков и возвращения красоты русского орнамента. Надеюсь, что получим дальнейшее развитие. Тем более в новой линии у нас уже будут псковские орнаменты, за который мы сейчас активно бьемся. Пишу в наш Русский музей и епархию, потому что определенные элементы фресок, именно цветочки, хотим вынести, чтобы гордо нести и обращать народ к псковской культуре. Но видите, премию нам дали в Казани, как инновационному бренду, нас тестировали. Были на международной выставке «Интершарм», где вся beauty-индустрия собирается из Кореи, Китая, Индии, Ирана. Там на конференции рассказывали про Yasya, рассказывали о том, что такое псковский бренд. Начали с июля работать, нас признали независимым инди-брендом, который выбрал свою миссию, поэтому состав должен быть обязательно натуральным и экологичным. Много сертификатов получали, стараемся над ингредиентами нашей косметики: это льняное масла, экстракт льна, душицы. То, что характерно именно для создания высокопептидной инновационной формулы, сс маслом косточки винограда. Мы нашли правильный баланс.

– И он был оценен профессионалами. Вот что важно.

– Да, мы собрали три премии за неделю. Это настолько удивительно. Поехали в Москву работать на выставку «Интершарм» презентовать себя, рассказывать. У нас настолько скромный был стенд, вы не представляете. В той beauty-индустрии все настолько масштабное. Стенд украсили самобытно: яблоками и мхом. Начал народ приходить именно к нам, смотреть оформление, рассказывать, что мы взяли «Косметика года». На следующий день на «Интершарме» взяли как «самое натуральное и безопасное очищение». Третья премия – Beauty Awards, там мы взяли как прорыв года - инновационная косметика.

– На самом деле ваш бренд очень привлекает внимание, потому что вы правы - есть курс на импортозамещение, это всем интересно. Вот что важно, например, в корейской косметике нет такой такой продукции, которая бы не отбеливала, а у нас запрос другой.

– Yasya – это история про женщину, которая принимает свои корни. Меня зовут Руслана, но я все всегда стеснялась своего имени, то Катя, то Лена представлялась в детстве. Потом Yasya помогла мне принять именно себя, когда я поняла, какой бренд должна создать. А почему я должна жить шаблонами, искать самую безопасную схему? Так у меня провелась параллель с этикетками – почему я должна принимать европейский шаблон, я не хочу этого, я обычная, я своя. Мне, на минутку, уже 41 год.

Я приняла свое имя, начала копать свои корни, потому что такое красивое имя, потом начала увлекаться орнаментом и архитектурой Пскова и всей нашей страны, художниками, узнавать, что такое женщины. Я стала более уверенной в себе. Когда ты не знаешь, кто ты, не знаешь корней, то шаблон сразу навязывается извне, диктуется модой или тем, кому это выгодно и нужно. Когда ты принимаешь себя, ты не идешь за шаблонностью форматов - никогда не буду луноликой кореянкой, я обычная русская женщина, кровь с молоком, я не буду 90-60-90 или тоненькой француженкой. Я сильная женщина, собралась и пошла, открыла бизнес. Принятие всего настолько трансформировалось, что я создавала Yasya, чтобы показать женщинам наши истоки, которые принесут им уверенность. Это настолько важный глобальный процесс, на который я отважилась. Но мы же можем.

– Хотела перейти к продукции. Какая именно продукция представлена под вашим брендом? Что в линейке уже есть?

– Так как мы работали с корейской косметикой, то наработали аналог корейского хода в трех линиях. То есть это натуральные компоненты с инновационными формулами. Есть анти-возрастная линия с пептидами, аргилерин, который мы ввели, он расслабляет мышцу на 5%, идет как безопасная замена ботокса. В этом же креме у нас присутствует масло виноградной косточки. У нас настолько насыщенный состав, он на этикетке полный. Здесь и гинкго билоба, и цирамиды, и коэнзим, масло льна. Все эти компоненты приятны для кожи женщин наших широт. Есть линия на березовом соке и соке конопли. Давно забытая нами культура, так же, как и лен. Это великолепные компоненты, которые забыли, пришло время возвращать их. Весь уход: очищение, увлажнение сывороткой и крем. Самое важное – у нас нет ни минеральных масел, ни продуктов нефтепереработки, даже глицерин в косметике весь растительный и натуральный, консерванты натуральные и безопасного уровня. Ничего, что может в принципе навредить.

– Есть ли какие-то ингредиенты, которые выращены в Псковской области?

– Все это сейчас было на таком сложном моменте импортозамещения, когда все привыкли получать компоненты уже от иностранных производителей. Сейчас Китай предлагает огромный спектр. Мы берем ингредиенты в Москве. У нас частично арендованы площади в Москве, технологи работают удаленно в Москве. На данный момент сделать производство в Пскове было сложно для тех технологий и формул, которые мы хотели воплотить. Но когда ты сделала один шаг, ты уже идешь на другой шаг. Занимаемся закупкой котлов. Все формулы и технологические карты у меня. Самый важный вопрос – закрепить это в Пскове. Я хочу, чтобы наши псковские люди получали зарплату. Так как моя история всегда про женщин, на заводе у меня работают только женщины. Я, конечно, не феминистка, но вся моя история для женщин, про женщин, и поддержка только их.

– Вы говорили о том, что сейчас создается новая линейка с псковским орнаментом. Расскажите про нее.

– У нас будет несколько средств. Еще недели через две будет натуральный антиперсперант. Он будет мужским и женским, практически без запаха, который не блокирует выделения. Он просто работает с патогенной микрофлорой и убирает микроорганизмы. Он безвреден. У нас будет новый пилинг, новая линейка на чаге. Представляете, давно забытый гриб чага. Он такой многофункциональный, линия разработана. Но самое важное, мы ждем ответы. Большая моя мечта – показывать красоту Пскова.

У нас есть сайт, на котором мы рассказываем про косметику, показываем составы, говорим, что важно ценить свое прошлое. Когда мы уже собрали столько премий, когда нас увидели, то мы будем на всю косметику клеить наклейки, нам разрешили. Не каждый может клеить наклейку на товар о качестве потребителя. Год имеем право эту наклейку гордо выносить на свою продукцию. Надеюсь, что все благополучно сложится по плану и вынесем псковский орнамент на упаковку.

– У вас настолько обширная деятельность, что вы еще с Псковской областью знакомите. Кто-то даже не знал, что Псковская область такая красивая, а теперь приедут и посмотрят.

– Через месяц приедет из Москвы косметолог, с которым мы хорошо работаем. Он проработал в очень серьезной косметической компании. Мы будем открывать эту встречу для женщин, чтобы рассказывать про уход. Будем привлекать людей, чтобы наша область достойно была представлена. Ведем большие работы по формулам. Сейчас выйдет сыворотка с голубым ретинолом. Она три месяца только испытывается. Работают три технолога, каждый в своем городе. Хорошо бы сюда все это переместить. Дальше пойду просить в фонды поддержку для того, чтобы мы здесь все основали. Андрей Сергеевич Михеев (председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию – ред.) большую работу оказывает по программе поддержке предпринимателей. В экспорт мы шагнули тоже благодаря программе. У нас уже первые контракты с Казахстаном и Белоруссией. Главное не сидеть на месте.

– Уже сложился ли определенный портрет потребителя? Может быть, это молодежь или любители именно натуральной косметики?

– Пока это любители натуральной косметики. В Москве и Санкт-Петербурге многие переходят на эко-формат, при этом очень активно поддерживают отечественное производство. Здесь пока еще немножко задержка имеется, все равно побаиваются, есть недоверие. При этом, когда мы изучали европейский или японский крем, там в основе глицерин и минеральные масла. Я не против, но мы совершенно другой сегмент. При этом мы создавали аналог премиальных уходов по доступной цене. Это был основной посыл. Целевая аудитория – это женщины. Хотя есть линия для проблемной кожи на экстракте конопли и березового сока, плюс там есть шалфей и одуванчик. Там много натуральных компонентов, а консервант – один. Либо это натуральный глицерин, который не создаст пленки и сделает утяжеление на лице, легко впитается. Пока аудитория следующая - это женщина 35+, которая уже осознанно выбирает качество для себя, которая понимают, что у нас скромное оформление, нет ярких элементов. Мы априори не могли быть такими. Почему такая скромная упаковка? Потому что русская женщина – скромная.

Важно, что там вакуумные дозаторы, ничего не соприкасается с воздухом. Здесь настолько все продумано, потому что компоненты не окисляются, они будут максимально долго сохранять свое качество и не потеряют всех своих полезных свойств.

Беседовала Анастасия Сливинская