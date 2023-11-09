Общество

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в «Колхозе имени Залита»

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием «Колхоз имени Залита» трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выявили, что работодатель обязанность по проведению специальной оценки условий труда не исполнял, обучение сотрудников правилам охраны труда не проводил, информирование о профессиональных рисках не осуществлял, выдачу средств индивидуальной защиты не обеспечил, порядок установления режима рабочего времени не соблюдал.

Псковский транспортный прокурор внес представление, в отношении директора предприятия и возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27, части 1 статьи 5.27.1, части 2 статьи 5.27.1 и части 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского виновных лиц привлекли к дисциплинарной, а также к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 18 000 рублей. Устранение нарушений контролируется.