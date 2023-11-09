Общество

Транспортная прокуратура выявила нарушения в деятельности псковского центра ГИМС

Псковская транспортная прокуратура провела проверку деятельности Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, сотрудники Центра ГИМС по Псковской области требования административных регламентов, регламентирующих порядок предоставления государственных услуг, не соблюдали, работу по профилактике правонарушений при использовании маломерных судов организовали ненадлежащим образом, всестороннее и объективное разрешение каждого дела об административном правонарушении не обеспечили.

Псковский транспортный прокурор внес представление руководителю Главного управления МЧС России по Псковской области. Ход рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение нарушений прокуратурой контролируется.