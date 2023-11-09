Общество

Власти выступили против запрета алкоголя в маркетах и кафе на первых этажах домов

Власти выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Ранее в Госдуме предложили разрешить общему собранию жильцов ограничивать работу таких точек.

Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект и уже направил его в кабмин. «Известия» ознакомились с документом.

В ведомстве подчеркнули, что регионы уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ».

Помимо этого, там сочли, что такое правило создаст новый административный барьер для бизнесменов. Плюс — если собранию жильцов дать право принимать такие решения, то люди могут злоупотреблять им, например, сговариваться даже против добросовестных предпринимателей.

Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, говорится в документах ведомства.