Общество

Названы выплаты, которые вырастут в полтора раза с 2024 года

Детские пособия, декретные и выплаты по больничным листам в будущем году увеличатся в полтора раза, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По ее словам, размеры таких выплат привязаны к средней заработной плате, которая подсчитывается за период в два календарных года до момента наступления страхового случая (болезнь, беременность, роды). Их размер ограничивается максимальной предельной величиной.

«До объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования размер предельных величин устанавливался раздельно для целей пенсионного и социального страхования. После образования единого Социального фонда была установлена одна общая предельная величина, а ее размер был увеличен», — разъясняет юрист агентству «Прайм».

При средней продолжительности больничного в 11 дней, начиная с 1 января 2024 года максимальный размер пособия вырастет до 44 437 рублей, что в полтора раза больше, чем в этом году.

Максимальный размер пособия по беременности и родам тоже увеличится в 2024 году в полтора раза, до 565 562 рублей за 140 календарных дней, и в два раза — в 2025 году до 763 671 рублей.

Схожее увеличение заложено в бюджете Социального фонда в отношении максимального размера пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет: 49 123 рублей в 2024 году и 68 995 рублей в 2025 году.

В настоящий момент бюджет находится на рассмотрении в Госдуме.