Общество

Мониторинг доступности мест для кормления грудных детей проведут в регионах

Совместно с Ассоциацией организаций по защите семьи парламентарии договорились провести мониторинг доступности мест для кормления грудных детей в регионах — их наличие, доступность и чистоту. Об этом 8 ноября заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

Решение было принято в ходе всероссийской экспертной конференции «Проект Семья», прошедшей накануне. Депутаты совместно с экспертами, в частности, обсудили взаимодействие власти и некоммерческих организаций. Кузнецова напомнила, что в регионах развиваются семейные многофункциональные центры — 21 учреждение сейчас работает в восьми регионах, в 2024 году планируют открыть еще 67 в 32 субъектах РФ, пишет «Парламентская газета».

«Договорились в регионах провести мониторинг доступности мест для кормления грудных детей. В нашу комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи поступают сигналы о том, что в некоторых регионах в общественных местах отсутствуют комнаты для кормления грудных детей, а если и есть, то в плохом состоянии. Результаты проведенного мониторинга потом обсудим и предложим варианты решения», — подчеркнула парламентарий.

Она добавила, что впереди у законодателей много задач по поддержке многодетных, молодых семей, беременных, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.