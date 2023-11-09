Общество

Тараканы идут в гости

В Пскове на дверях подъездов некоторых многоэтажек стали появляться объявления «Травим тараканов». Вслед за этим насекомых начали замечать там, где их отродясь не было. Совпадение или следствие? Пенсионерки из Любятово уверяют, что своими глазами видели, как неизвестные рассыпали на лестничной площадке пакет с членистоногой живностью.

Псковская Лента Новостей выяснила, откуда могут приползать нежеланные «соседи», как добиться их истребления, и кто должен бороться с антисанитарией на общедомовой территории.

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Подозрительное совпадение

Сообщения о рекламе дезинсекторов, вслед за которой поползли объекты для уничтожения, мы получили от собственников нескольких квартир на Запсковье. «Я даже в легкой истерике была от внезапного нашествия мелких таракашек. Такое ощущение, что их в подвал куда-то запускают. Борная кислота всё победила. На днях опять появилось объявление, и дочка в ванной нашла таракана. Убила сразу. Пока больше не было», - поделилась псковичка Марина, выдворившая нежеланных гостей своими силами. По её словам, появление тараканов аккурат с предложением услуг по их истреблению - совпадение крайне странное.

Считает подозрительным такое стечение обстоятельств и генеральный директор ООО «Новый квартал», под управлением которого находятся дома в Пскове и Печорах, Антон Васильев. Он сам однажды столкнулся с аналогичной проблемой: тараканы начали бежать в квартиру из всех щелей именно тогда, когда на дверях подъезда расклеили объявления конторы, их выводящей. Причём раньше никакой живности замечено не было. «Я на третьем живу, четвертый этаж тоже жаловались - тараканы неожиданно появились по всему дому. Я их благополучно вывел, соседи тоже. И как только насекомых не стало, объявлений долгое время не было. Сейчас реклама снова стала появляться, но тараканы пока не беспокоят», - привёл пример из жизни руководитель управляющей компании.

Подкидывают тараканов - такая версия на первый взгляд может показаться абсурдом. Однако подобные истории уже фиксировались в других регионах. Чуть больше месяца назад жители Нижнего Новгорода заподозрили дезинсекторов в том, что те специально приносят насекомых в подъезды, откуда те расползаются по квартирам.

Как показывает практика, поймать за руку предприимчивых дельцов, решивших увеличить заработок таким нехитрым способом, весьма сложно. И обвинять кого-либо без доказательств нельзя, уверен Антон Васильев. Он предположил, что объявления на псковских МКД могли разместить как раз в связи с нашествием вредителей. «Возможно, компания просто появилась в нужное время в нужном месте», - такая версия тоже имеет право на существование.

Руководитель «Нового квартала» заметил, что многие подвалы в старом фонде оставляют желать лучшего: там грязно и сыро, повсюду царит антисанитария. Такая среда весьма благоприятна для размножения насекомых, которые плодятся довольно быстро. Антон Васильев подчеркнул, что подвалы должны быть чистыми и сухими, и следить за этим обязана управляющая компания. Требуются систематические санитарные обработки не только в подвальных помещениях, но и в подъездах. Лестничные клетки необходимо регулярно мыть и следить за тем, чтобы там не было никакой плесени и грязи.

«Если помещения чистые, вероятность попадания нежелательных насекомых и животных сводится к минимуму», - констатировал наш собеседник.

«Зашли и будто высыпали»

В других управляйках также заметили, что на подъездах стали появляться объявления с предложением потравить тараканов и других насекомых. Однако пока что «рекламный ход» организации, которая, якобы, подселяет паразитов, а потом их же травит - это всего лишь домыслы и предположения. Директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков справедливо заметил: за руку пока что никого не ловили.

В ООО «Ваш микрорайон» буквально на днях поступил сигнал от жильцов дома по улице Николая Васильева, 71б, которые уверяют - они своими глазами видели, как расклейщики объявлений подбросили насекомых. Якобы, неизвестные вошли в подъезд, двери которого были открыты, за ними проследовала пожилая местная жительница. На одном из этажей она заметила нечто рассыпанное - из кучи разбегались тараканы. Люди, находившиеся в этот момент в подъезде, на её обвинения уверенно ответили, что они тут не причем.

«А откуда они взялись, куча тараканов посреди подъезда? Будто зашли и высыпали. Бабушки, которые мне звонили, подозревают, что организация, расклеивающая объявления, и способствует появлению насекомых. Совпадение это или нет, что вслед за рекламой сразу ползут тараканы?» - задумался директор ООО «Ваш микрорайон» Александр Семенов.

В обслуживании данной управляйки находятся дома не только в Любятово, но и на Завокзалье, жители которого неоднократно жаловались на обилие тараканов в домах и на улице.

«Тараканы ходят по трубам и по дворам пешком, а в подъезде 6 воняет мочой с подвала, и тучи тараканов ползут с труб, надо с этим что-то делать!» - возмущалась летом жительница дома № 3 по переулку Машиниста в группе микрорайона «ВКонтакте».

Некоторые проживающие в микрорайоне люди считают, что обилие насекомых связано с наличием кормёжек бездомных животных. Якобы, оставленная для кошек еда привлекает тараканов. Очередная такая жалоба дошла до городской администрации, в июне на место выезжали специалисты управления по учёту и распределению жилой площади. По их данным, на тот момент во дворе было чисто, каких-либо остатков пищи не наблюдалось. «Соседи сообщили, что жительница дома кормит котов один раз в день (утром), затем всё убирается. Коты в подъезд не заходят. В подъезде посторонние запахи отсутствуют», - говорилось в ответе на обращение заявителя.

Александр Семёнов также подтвердил, что пенсионерка из дома № 1 по переулку Машиниста подкармливает бездомных животных, но исключительно возле дома, а не на теплотрассе, где люди видели тараканов. «Они там и зимой могли себя прекрасно чувствовать. От теплотрассы тепло, сухо - чего им там не жить. Только что еды нет. А таракан - это живое существо, ему нужны вода и еда», - констатировал директор УК.

Он заявил, что сейчас в подвалах и подъездах ни одного вверенного ему дома тараканов нет, во дворе их тоже не видно. Все помещения периодически обрабатываются, в том числе от блох.

Ушли в спячку

Тараканы - не единственные вредители, которые могут ворваться в квартиры жителей МКД. Так, квартирантка из Порховского района уже три года безуспешно борется с мошками. Впервые она заметила насекомых на своём балконе ещё осенью 2020-го года. Зимой неприятные «гости» исчезли, а с наступлением тёплого времени года снова вылезли на свет. Каждое лето балкон кишит дрозофилами, часть из них проникает в квартиру.

Девушка не раз обрабатывала помещения инсектицидами, убирала погибших мошек, отмывала поверхности от следов их жизнедеятельности - но всё бесполезно, насекомые возвращаются. «В рейках, по которым ездят окна, остаются трупы мошек, и, как вариант, там же они откладывают яйца», - таким было одно из предположений.

Однако оказалось, что дрозофилы заполонили ещё и стены в подъезде. Разговоры с соседями ни к чему не привели - на их балконах, незастеклённых, насекомые не селятся, а ситуация на лестничной клетке других жильцов мало интересует. Мол, к кому прилетают - тот пусть с ними и разбирается, балкон какой-то конкретной квартиры к общедомовой территории не относится.

Не найдя поддержки у соседей и не сумев победить мошек самостоятельно, девушка написала письмо в местную управляющую компанию. Не забыла прикрепить фото и видео, на которых заметен масштаб бедствия. Оперативного ответа не последовало, поэтому порховичка решила уточнить судьбу своего обращения по телефону. «Инженер сказала, что они обработали все подъезды через два дня после моего письма (правда, ответ прислали только на 10-й рабочий день). Когда я сказала, что мошки до сих пор на месте, она предположила, что они прилетели из какой-то квартиры, и сотрудники УК сделали всё, что могли. И вообще, мол, «раньше никто не жаловался», - поделилась с нами заявительница.

Позже ей пообещали повторно провести дезинсекцию подъезда, однако вскоре похолодало, и дрозофилы сами исчезли - видимо, ушли в спячку до весны.

Перечень работ и услуг, обязательных для управляющей компании, указан в постановлении правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290. В частности, УК должна систематически проводить дератизацию и дезинсекцию общедомового имущества. Грызунов уничтожают при помощи химических методов (ядов), капканов, электрических ловушек, а блох, тараканов, клопов, муравьёв и прочих вредных насекомых - посредством специальных химсредств.

Ситуацию прокомментировал директор псковской управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Он пояснил, что работы по дератизации и дезинсекции должны проводиться в рамках договора управления многоквартирным домом.

«Но это должна делать не сама управляющая организация, а специализированная компания, так как это лицензируемый вид деятельности. То есть, у УК должен быть заключен договор, в рамках которого специализированная организация будет проводить данные мероприятия не реже одного раза в месяц. А может и чаще, если такая необходимость существует», - рассказал Дмитрий Гусаков.

Если же УК бездействует, в ситуацию должны вмешаться контролирующие органы: принудить управляйку провести необходимые работы и в случае выявления нарушений привлечь к ответственности.

Дмитрий Гусаков заметил, что мошки могут появляться по разным причинам. Например, в связи с окончанием дачного сезона: население активно перевозит домой заготовки, хранит плоды и овощи на балконах, что способствует возникновению насекомых.

Кроме того, уточнил руководитель УК «Микрорайон №2+», в настоящее время часто не выдерживаются графики вывоза мусора, что тоже приводит к появлению насекомых и грызунов на контейнерных площадках и в мусорокамерах. В таком случае сперва следует обратиться в управляющую компанию, которая должна контролировать вывоз коммунальных отходов и добиваться от регоператора исполнения своих обязательств. Дмитрий Гусаков напомнил, что по СанПиНу вывоз ТКО в теплое время года должен проводиться не реже одного раза в сутки.

Тащат с помойки

Руководители других псковских управляет тоже замечали, что на контейнерных площадках порой складывается неблагоприятная ситуация, что приводит к размножению вредителей. «Они же не просто так там живут - значит, есть какие-то съедобные вещи: мусор на контейнерных площадках, несанкционированные свалки и так далее. Может быть, давно не убиралась контейнерная площадка - тогда следует позвонить в управляющую компанию, в зону ответственности которой входит данная территория. И она либо самостоятельно решит данную проблему, либо перенаправит вас в нужном направлении. Люди в большинстве случаев даже не знают, куда стучаться», - отметил руководитель ООО «Новый квартал».

Насекомые могут плодиться как по причине большого скопления отходов, так и из-за отсутствия должной уборки в мусорокамерах. Если не проводить санитарную обработку, там могут появиться грибки и бактерии, вслед за ними поползут насекомые и грызуны. «Помывка и санитарная обработка мусорокамер должны производиться регулярно», - обратил внимание Антон Васильев. За чистотой в мусорокамерах, как и за состоянием подвалов, обязаны следить управляющие компании, причём не дожидаясь критических ситуаций.

Если контейнерные площадки могут стать местом для размножения насекомых только зимой, то закрытые помещения привлекают вредителей круглый год. «Тараканы могут бегать по улице буквально месяца два, в остальные периоды им холодно. Бывает, когда жарко, встречаются «залётные». Вон, на Машиниста летом бегали с первого дома на третий, с третьего на первый. В гости ходили стайками», - привёл пример директор управляющей компании «Ваш микрорайон».

Он констатировал, что чаще всего насекомые появляются не на общедомовой территории, а непосредственно в жилье. При этом важно понимать, что места общего пользования заканчиваются на пороге квартиры, всё, что за дверью - это собственность владельца, за исключением инженерных сетей (холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления). Поэтому ответственность за личное имущество и борьбу с засильем живности на его территории лежит на плечах собственника. Если управляйка даже согласится помочь и провести обработку, её могут обвинить в нецелевом использовании денег.

Александр Семёнов заметил, что иногда насекомые расползаются по всему дому из-за одного недобросовестного соседа, который развёл дома антисанитарию. «Порой люди тащат в квартиру с помойки всякую гадость. Бывает, что-то из мягкой мебели, подушки какие-то. Не думая, почему их выкинули - может, от старости, а может, там клопы завелись», - такое нынче встречается сплошь и рядом.

Дело в том, что к тараканам добавилась ещё одна беда - псковичей стали заедать клопы. По словам директора УК «Ваш микрорайон», этих насекомых долгое время не было в городе, жалобы посыпались буквально пару лет назад. Он напомнил, что бороться с клопами очень сложно, так как они весьма живучие. «Люди мебель выкидывают, ремонт делают, плинтуса перебирают, розетки закрывают - а клопы всё равно появляются. Где-то хоть один остался живой - и всё», - вздохнул специалист.

Его коллега Дмитрий Гусаков обратил внимание на других вредителей, которых сложно победить, - грызунов. По сути, это общемировая проблема, популяцию мышей и крыс не удавалось искоренить веками. В осенний период они начинают переселяться с улицы в более тёплые места на зимовку, в том числе в подвалы МКД. Так же, как и насекомые, они живут и размножаются там, где тепло и есть питательная среда.

Проблема тараканов и прочих нежеланных «гостей» решается только полным их истреблением, в том числе в подвалах и подъездах. За популяцией насекомых и грызунов на общей территории должна следить управляющая компания и при необходимости своевременно проводить дезинсекционные работы. Повлиять на недобросовестных исполнителей услуг можно через контролирующие органы, например, жилищную инспекцию или прокуратуру. А если усатые «квартиранты» поселились только у вас - возможно, стоит пересмотреть подход к уборке и содержанию своего имущества.

Ульяна Лаблюк